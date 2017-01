EH Bildu critica al PSE por no querer cambiar la forma de trabajo de la gestión municipal

EH Bildu ha criticado al PSE «por no querer cambiar la forma de trabajo de la gestión municipal», aunque valora positivamente que el Ayuntamiento desarrolle la mayoría de las aportaciones realizadas por este grupo al presupuesto de 2016. «Sin embargo, no estamos pudiendo llevar a cabo los proyectos que implicarían un cambio en la forma de trabajar y de realizar política». En este sentido, el grupo aber-tzale subraya que «el PSE no tiene ningún problema en realizar inversiones económicas para llevar adelante algunas enmiendas, pero no tienen ninguna voluntad en desarrollar aquellas que si bien no implican una inversión económica, implicarían cambios en la cultura política y en la gestión local». Y citan los proyectos como la Mesa de la Cultura y la Aplicación de Quejas y Sugerencias. «¿Por qué no se han podido poner en marcha durante este largo año? ¿Acaso teme el PSE escuchar la opinión y aportaciones de la ciudadanía?».

La propuesta de Mesa de la Cultura trataría de aglutinar la participación de asociaciones, agentes y ciudadanos, con el fin de enriquecer la agenda cultural, y realizar una programación de fiestas locales conjunta, al tiempo que se fomentaría sinergias entre las distintas asociaciones de la localidad, «pero lamentablemente, el PSE está cómodo haciendo lo de siempre y sin escuchar la opinión ciudadana». También la Aplicación de Quejas y Sugerencias trataría de garantizar una mayor participación ciudadana. «La ciudadanía tendría un canal de comunicación directo con el Ayuntamiento y la posibilidad de realizar un seguimiento del resto de mensajes de cualquier ciudadano»