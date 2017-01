Aixola, de la prealerta al 90%

Las fuertes lluvias caídas los últimos días no han conseguido, de momento, que Aixola llegue a los niveles de llenado de años anteriores, que a estas alturas alcanzaban el 100%, debido, sobre todo, a que la ausencia de precipitaciones había provocado el descenso del nivel de agua embalsada hasta un nivel preocupante. El caso es que en cinco días de lluvia, la presa ha pasado de estar en un 79,12% el pasado día 10, a un 90,23%, nivel alcanzado ayer según los datos aportados por el Consorcio de Aguas.

Con una capacidad total de 2.726.000 metros cúbicos, Aixola está lejos del nivel habitual a estas alturas del año. El pasado años la presa eibarresa estaba al 99,94% de agua embalsada, un nivel más bajo que el que dispuso en el año 2015, con un 100, 20%, mientras que en el 2014 alcanzó el 100,26% y en el 2013 el 100,91% que supuso que llegara a rebosar. No obstante las precipitaciones que vienen sucediéndose sirven para frenar el paulatino descenso que han venido experimentado las reservas hídricas también del territorio.

En comparación con los otros seis embalses de Gipuzkoa nos encontramos mejor que Lareo (67,58%), Urkulu (70,82%), Ibai-Eder (74,63%), o Arriaran (74,18%), e incluso Ibiur (79,43%). Únicamente Barrendiola se encuentra mejor (101,19%). La situación actual no es alarmante, pero sí lo venía siendo antes de las lluvias. Las de estos días se puede decir que han repercutido en la mejora de los niveles de los embalses. Por ello, todo lo que está cayendo es bien recibido, más todavía conociendo que antes de las precipitaciones, embalses como los de Ibai Eder o Lareo estaban en situación de emergencia. La llegada del frente hace unos días puso fin a una prolongada racha sin lluvias que empezó en el mes de diciembre. El último mes del pasado año fue el más seco en el observatorio de Hondarribia, donde solo cayeron 11,6 litros cuando la media del mes es de 183.

Un aspecto reseñable que expone el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa está en la reducción del consumo de agua doméstica y no doméstica, en Eibar. El consumo anual por parte de los usuarios domésticos es de 938.325 metros cúbicos y de 387.226 metros cúbicos los no domésticos, en total 1.325.551 metros cúbicos en 2015, cuando la capacidad de Aixola es de 2.726.000 metros cúbicos, aunque Eibar se abastece en una importante parte del suministro que llega de Urkulu. El año 2000, los usuarios domésticos realizaron un consumo de 1.261.169 m3 y de 299.711 m3 los no domésticos, en total 1.560.880 m3, con lo que se evidencia que hemos reducido en 15 años algo más de 200.000 m3 .