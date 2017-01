El Katu Kale vuelve a la competición mañana visitando al Alde Zaharra

El Katu Kale vuelve a la competición liguera mañana a las 12.00 horas en el polideportivo Bentaberri de Donostia donde se enfrentará al Alde Zaharra. El Katu ha estado entrenando a lo largo de las últimas semanas, preparándose para afrontar el nuevo año con la idea de ascender a Segunda Provincial. Ha contado con algunas bajas y una de ellas es la de Ion Arriaga que, en principio, será baja por un tiempo indefinido, a la que se suma Urku por razones de trabajo. Uranga y Horcajada son dudas para mañana al tener algunas molestias musculares. El rival, el Alde Zaharra, cierra la clasificación del grupo y todavía no cosechado ninguna victoria, esta circunstancia no es óbice para los armeros crean que todo está resuelto a su favor, no, deben luchar desde el primer momento, concentrados, para sumar otro triunfo y seguir de líderes. Los pasos dados hasta la fecha son positivos, el juego del Katu Kale es esperanzador cara a conseguir su meta.

Puertas abiertas

Mañana, el Katu Kale volverá a tener jornada abierta para todos los niños y niñas que quieran practicar baloncesto. Será en Ipurua de 17.00 a 19.00 horas.