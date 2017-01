Donantes de Sangre pide voluntarios

Donantes de Sangre de Eibar espera que la llegada del invierno no retraiga a los voluntarios y continúen acudiendo a donar. Sobre todo, porque desde la puesta en marcha del sistema de extracciones en el céntrico ambulatorio de Toribio Etxeberria acusan un descenso de donantes. En general las donaciones transcurrieron con normalidad el pasado año, pero «apreciamos una asistencia mayor en la antigua sede de Paguey que en el ambulatorio. Antes allí iba una media de 50 personas, pero ahora estamos 20-30 como mucho». Desde la delegación local de la Asociación de Donantes de Gipuzkoa subrayan que «algunos miembros han cumplido la edad tope, varios no acuden por enfermedad y hay otros que podían donar y no lo hacen, sin que se conozcan los motivos». Así, afirman que los jueves vuelven a acercarse hasta el ambulatorio los más fieles, para donar vida. Un simple gesto pero muy importante.

La próxima cita llegará el día 19 de enero. Después habrá una, dos y tres donanciones mensuales. En febrero, los días 2 y 16; en marzo, los días, 2, 16 y 30; en abril, el día 20; en mayo, los días 11 y 25, mientras que en junio los días 1, 15 y 29, y en julio, los días 13 y 27. En agosto se interrumpen las donaciones, para recuperarse en septiembre, los días 7 y 21; en octubre, los días 5 y 19; en noviembre, los días 2 y 16 y finalizarán en diciembre, los días 14 y 28.

Otro de los asuntos que preocupan es la baja respuesta que los jóvenes tienen hacia la donación. «Lo que hace falta es que la juventud nos dé un empujón, pero muchos no están por la labor», asegura el responsable en la zona eibarresa, José María Lupeña. No obstante recuerda Lupeña que en los prímeros días en los que se puso en servicio en el ambulatorio asistían cerca de 70 personas. «Ahora ha bajado mucho. Algunos jóvenes ya vienen, pero es de forma muy puntual. No son nada constantes. Y no encontramos la fórmula ideal para solucionar este problema. Tal vez habría que realizar una campaña de captación más enfocada a ellos», explicaron.

En líneas generales, los requisitos básicos para donar es tener una edad comprendida entre los 18 y 65 años de edad y un peso superior a los 50 kilos. Para los hombres se establece una frecuencia máxima de donación de cuatro veces al año, mientras que la frecuencia en mujeres se reduce a un máximo de tres al año. Entre dos donaciones debe transcurrir un periodo mínimo de dos meses.

Una vez cumplidos los requisitos médicos y legales para poder donar sangre, la donación es un acto sencillo e indoloro que dura menos de diez minutos. La cantidad de sangre que se extrae en cada donación ronda los 450 centímetros cúbicos.