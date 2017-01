El Avia Eibar reaccionó tarde para sorprender al Uribealdea

El Avia Eibar Rugby de la División de Honor B perdió en Plentzia ante el Uribeladea por 28-20. El cuadro armero entró frío al partido, le costó meterse en el mismo, sin ideas para contrarrestar el juego de los locales que ensayaron con buen juego poniendo cuesta arriba el partido para los intereses de los hombres de Gastón Ibarburu. El Avia para cuando reaccionó perdía por 21-0, merced a tres ensayos transformados por los vizcaínas. Arrizabalaga transformó un golpe de castigo para la formación eibarresa, sumar los primeros puntos supuso que se ganara en confianza y, sobre todo, en tranquilidad en la toma de decisiones del juego, ello facilitó el primer ensayo del Avia, la pena es que a continuación no pudo transformarse, lo que hizo que la primera parte terminara con 21-8 favorable al Uribealdea.

La segunda parte comenzó con alternativas en el juego. Pero una expulsión temporal de Mauro por hacer una vez lo que los del Uribealdea llevaban haciendo todo el partido fue aprovechado por los de Plentzia para colocar en el marcador un claro 28-8. El partido ya se veía que cambiaba de signo y el Avia puso garra y consiguió otros dos ensayos para poner el definitivo 28-20. Una pena que el partido no hubiera durado cinco minutos más porque se mascaba la remontada, pero no pudo ser y el Avia volvió a perder por poco. Los armeros exhibieron detalles que hacen pensar en la reacción para salir de los puestos bajos de la tabla.

EzDok, tercero en Amaiur

El equipo femenino del EzDok Eibar ha terminado la Liga Amaiur en tercera posición, jugaba Unbe el segundo puesto ante el Getxo pero el cuadro vizcaíno logró ganar por 0-20 ante un rival que está preparado para jugar en División de Honor. Las eibarresas han realizado una gran Liga Amaiur. Las armeras salieron fuertes aunque no consiguieron llegar a la línea de ensayo. Esta derrota no empaña para nada la campaña del equipo femenino que, en un año, ha pasado de acabar último de la Liga Amaiur a tercero, algo que nadie lo había imaginado. Las chicas del Ezdok Eibar han demostrado que aún siendo un equipo con muchas jugadoras nuevas y jóvenes, son duras y difíciles de superar y que no se lo pondrán fácil a nadie y que nunca se darán por vencidas.