El PNV acusa al PSE «de falta de planificación en la elaboración del presupuesto municipal del 2017»

El PNV ha acusado al equipo de gobierno socialista de «falta de planificación en la elaboración del presupuesto municipal». El grupo nacionalista ha denunciado la «soberbia» con la que el gobierno municipal ha presentado el 'Plan de trabajo' para la tramitación del presupuesto, ya que se establece un plazo para presentar enmiendas, «pero el gobierno no se da a sí mismo plazo alguno para exponer el borrador. Este llega con dos meses de retraso y, además, acompañado de un mal llamado 'Plan de trabajo' que exige plazos a la oposición que se antojan difíciles de cumplir por los retrasos del propio gobierno municipal».

«Soberbia»

Así se expresó Josu Mendicute, portavoz del PNV eibarrés, que acusa al gobierno socialista de «soberbia al exigir plazos a la oposición, cuando es el propio gobierno el que pone trabas para su cumplimiento». El edil jeltzale ha añadido que «el gobierno municipal tiene la obligación de presentar su propuesta de presupuesto. No se trata de dejar el documento encima de una mesa sino de exponer su borrador para que los grupos municipales podamos analizarlo y posicionarnos. Con el borrador entregado vamos a estudiar si el documento está correctamente elaborado, pero desconocemos qué proyectos se pretenden acometer en 2017 y así es imposible hacer una valoración de su contenido, por lo que no es aceptable establecer plazos para presentar enmiendas cuando no sabemos en qué plazo culminarán la exposición».

Los jeltzales eibarreses consideran «inaceptable» que se establezca un plazo de enmiendas sin acompañarlo de un plazo de presentación del borrador, «todo ello, después de dos meses de retraso socialista en la entrega de ese borrador. Parece una tomadura de pelo», lamentan, para añadir que «es un exponente más de la asfixiante falta de planificación con la que el PSOE está gestionando el ayuntamiento, el ADN socialista es actuar a salto de mata», sentencian.

Según los nacionalistas eibarreses, el PSOE ha faltado a la máxima de «lo que no te gustaría que te hicieran no se lo hagas a los demás». Esta «falta de empatía» no ha sido bien recibida en las filas nacionalistas, que dudan de la respuesta que daría el PSOE en su misma situación. «Si EAJ-PNV estuviera gobernando y actuara de la misma forma, el PSOE pondría el ayuntamiento patas arriba» Por todo ello, el PNV ha pedido «rigor y planificación» a la vez de «empatía y sentido común»

«Voluntad de acuerdo»

A pesar de todo ello, el PNV recuerda que en el 2016 alcanzó un acuerdo presupuestario por el cual el ayuntamiento invertiría 750.000 euros en la reactivación económica y destinaria 500.000 euros más a varias mejoras urbanísticas y sociales.

Finalmente, desde el PNV señalan que en lealtad a dicho acuerdo no ha hecho valoraciones críticas sobre su ejecución,y aprecia que «antes de hablar de acuerdos para 2017 tendremos que poner encima de la mesa qué es lo que ha ocurrido con lo acordado en 2016, pero nuestra voluntad es constructiva y trabajaremos para corregir y mejorar la propuesta original, principalmente para orientar al ayuntamiento a la senda del crecimiento económico y la generación de empleo de calidad».