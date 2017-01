El PNV critica la ausencia de una política municipal de juventud

El PNV ha criticado al equipo de gobierno socialista por la «ausencia» de actuaciones relacionadas con la política de juventud, «un área que en otros ayuntamientos ocupa un papel importante, para dar información, orientación y sensibilización, y evitar conflictos».

En este sentido, desde el grupo nacionalista preguntan si «en el Ayuntamiento se ofrece informaciones en el área de juventud o si constata que los jóvenes eibarreses conocen la existencia de una delegación de Juventud».

Asimismo, el grupo jeltzale informa que el Plan de Juventud caducó hace dos años, «sin que se hiciese una valoración de sus resultados». Por otro lado, preguntar el PNV «¿cuántos locales de jóvenes se han legalizado en diez años en Eibar?. Para tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. ¿Vamos a seguir con lo mismo? ¿Se ha estudiado desde esa delegación por qué estas ayudas no acaban de cuajar?», son las preguntas que giran los nacionalistas.

Modificar la ordenanza

Sobre los temas de juventud, los nacionalistas entienden que es necesario disponer de recintos alternativos para jóvenes, «con lo que el objetivo de la ordenanza debe ser el de sentar unas normas de convivencia que hasta ahora no han servido. Insistimos en que tal vez todas las partes implicadas debieran de tomar parte en un proceso participativo encaminado a regular mejor su uso: jóvenes, progenitores, vecinos y propietarios de los locales; insistimos, normas de convivencia».

Por otro lado, solicitan la elaboración de una guía práctica de recomendaciones que garantice la convivencia entre partes. «Es responsabilidad del Ayuntamiento establecer, en colaboración con las partes implicadas, el marco de convivencia. Y posteriormente es también responsabilidad municipal controlar que el uso de los locales sea dentro de ese marco establecido, garantizando el reconocimiento efectivo de derechos de terceras personas que pueden verse afectadas por el ruido, por la seguridad o por otras afecciones. Además de las exigencias legales, el Ayuntamiento debe promover su intervención, para prevenir los conflictos mediante medidas de conciliación y mediación. Ahí están las experiencias de otros municipios», apuntan desde EAJ-PNV.

También, son partidarios los nacionalistas, «al igual que el alcalde, de repasar la ordenanza, y ese es el siguiente cometido que creemos tiene que tener este Ayuntamiento. No nos podemos quedar en conceder la subvención y pensar que aquí no pasa nada. Creemos que la ordenanza 2013 no por nueva es completa. Existen otras ordenanzas que no se quedan solo en cubrir el expediente. La de Eibar tiene los visos que se hicieron hace tres años para salir del paso, no para solucionar una problemática que estaba y que a día de hoy está». Finalmente, el PNV se hace eco de las quejas de vecinos sobre los locales, en los informes de la Policía Municipal a lo largo del 2013, 2014, 2015 y 2016, «donde aparece que la falta de intervención deja el derecho al uso del local a expensas de la denuncia de terceros afectados por las molestias, que exigen el cumplimiento de la legalidad». No obstante, afirman «estar convencidos que en la mayoría de los casos existe una convivencia normal entre las personas usuarias del local y el vecindario».