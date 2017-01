La reducción del precio de las casas de segunda mano deja sin vender muchas VPO

Si antes te tocaba la lotería cuando te tocaba una vivienda de VPO; ahora, aquel furor ha dejado de existir. El Gobierno Vasco y las promotoras están teniendo cada vez más problemas para encontrar compradores para sus pisos protegidos. Los problemas de acceso a los créditos, las complicaciones administrativas a la hora de cubrir las vacantes o el temor a que se complique la situación laboral son algunas de las causas de la dificultad para que no se vendan algunas promociones.

LAS VENTAS EN VPO Causas. La reducción del precio de la vivienda segunda mano, los problemas de acceso a los créditos, las complicaciones administrativas a la hora de cubrir las vacantes o el temor a que se complique la situación laboral son algunas de las causas de la dificultad para que no se vendan algunas promociones. Solicitantes. La demanda de compra baja de 144 solicitudes en abril 2015 a 116 en noviembre en 2016.

No obstante, el principal problema que se deduce es la reducción del precio que padece la vivienda de segunda mano que hace más asequible su adquisición frente a una VPO. Este es el caso de Egazelai, una promoción que parecía que iba a llenarse en cuando quedaron finalizadas las obras. Pero no ha sido así ya que de los 62 VPO construidos, sólo están vendidos 38, según un informe de Visesa. Y eso que se ofrecía la posibilidad de contar con viviendas de 57,60 metros a 79,15 metros cuadrados, con 22 viviendas, de 2 habitaciones, a un precio desde los 126.861 euros hasta las 155.110 euros. Y 40 viviendas de 3 habitaciones se ofrecen desde los 149.492 euros hasta los 166.466 euros.

También padece dificultades la unidad de Iparragirre que dispone de 3 habitaciones y 2 baños, al precio de 159.600 euros, y 2 habitaciones y 1 baño, desde 121.000 euros, con posibilidad de alquiler con opción de compra. Uno de los adjudicatarios por sorteo de las viviendas de Iparragirre señalaba que «abone la fianza de 30.000 euros que aporté, inicialmente, pero no puedo hacer frente al pago de otros 130.000 euros, cuando se están vendiendo casas de segunda mano en Eibar a 65.000 euros».

Pérdida de interés

La pérdida de interés por dichas VPO se constata en el número de solicitantes para su adquisición sufre un descenso progresivo en Eibar. En base a la estadística que manejaba la sociedad pública Etxebide la demanda de compra de VPO, inscrita, para el 1 de noviembre de 2016, era de 116 solicitantes (77 empadronados y 39 no empadronados). Anteriormente, en octubre de 2016, se contabilizaban 117 solicitantes (77 empadronados y 40 no empadronados), en mayo de 2016 pasaron a ser de 123, en enero del pasado año, seguía el mismo número; en setiembre de 2015 alcanzaba los 129 solicitantes; en junio de 2015, con 141 solicitudes y en abril de 2015 con 144 solicitudes. Por otro lado, según la sociedad Visesa, se indica que se podrán vender las VPO, «una vez que se constata que la oferta de alquiler y la de vivienda libre es reducida», pero también llama la atención este informe que existen 215 viviendas gestionadas por Alokabide del parque del Gobierno Vasco y de programas como Bizigune y Asap, así como la oferta de 47 alojamientos dotacionales del Gobierno Vasco en la zona Egazelai. Y del conjunto general de los inscritos en Etxebide, para el conjunto de viviendas, en Eibar, se contabilizan 672 solicitantes (585 empadronados y 87 no empadronados), y de éstas 589 solicitudes son de personas con ingresos entre 3.000 y 25.000 euros, «con lo que tendrían muchas dificultades para solicitar créditos y hacerse con una vivienda de VPO».

Desde los promotores inciden en que «hay miedo a perder el trabajo, y ocurre que son parejas jóvenes encuentran muchos problemas de financiación». También se indica que «cuando se pide la fianza, se producen las primeras renuncias y es que ocurre que mucho gente no tiene ahorrado ni el 20 por ciento del precio final de la vivienda». No obstante, también los promotores señalan que «existen más oportunidades ahora para acceder a un piso protegido. «Siempre que se cumplan los requisitos de renta y de estar inscritos en Etxebide, se puede conseguir un piso y entrar a vivir en poco tiempo», afirman.

Por todo ello, los promotores piden que, ante la reducción de la demanda, se faciliten los trámites. Por ejemplo, creen que los sorteos están complicando el trabajo a la hora de cubrir las bajas. Opinan que si se pudieran adjudicar directamente las viviendas el trámite sería más ágil. «Si no fuera por el sorteo, las promociones se llenarían más rápidamente. Es ilógico hacer listas y sorteos, porque ahora no hay tanta presión. Se tiene que abrir la mano para que las promotoras o las cooperativas escojan más libremente, y así se evitarán tantas renuncias», señala un promotor.

Otras promociones

Una vez que se constata que existen dificultades para venderse las VPO edificadas, el Gobierno Vasco va a tener más problemas añadidos para sacar adelante otros proyectos que estaban planteados en Eibar, tales eran los casos a construir en Jardines y en Ubitxa.

Finalmente, en Txonta se planteaba la construcción de 500 casas, siendo este uno de los principales ejes de la transformación urbanística del barrio.