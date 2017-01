Montero finaliza el campeonato castellano-manchego en tercera posición

El piloto eibarrés Aitor Montero ha terminado la temporada con un nuevo podio en el circuito de Albacete. Montero ha finalizado en campeonato castellano manchego de Súper Sport 600 centímetros cúbicos en tercera posición de la general y tercero en Máster 600. El eibarrés con cuatro cajones y dos carreras menos por problemas mecánicos ha finalizado muy satisfecho por los logros conseguidos en 2016.

La última carrera del armero del campeonato castellano manchego fue dura pero divertida, logró el objetivo marcado al principio de temporada, que no era otro que quedar entre los tres primeros, a pesar de hacer dos ceros (Navarra y Motorland). Ha logrado también ser subcampeón de Máster. Ha disfrutado todas las carreras tanto dentro como fuera de la pista, como lo ha reconocido y ha agradecido a todos que le han apoyado, «espero volver a disfrutar de todos ellos pronto. Quiero dar las gracias a Arantzazu Guridi, que sin su ayuda esto no hubiera sido posible. A Óscar De Castro y a su padre Tomás, a Pablo Javier Sikujara y a Javier Ruiz de Michelín. A mis amigos y familiares que han estado acompañándome a pie de pista y a los que no habéis podido venir pero estáis ahí igualmente. En especial por estar con nosotros en tres carreras a Nati Martínez e Ismael Augusto Garcia, a Carlos Montero, y a todos los amigos de Buenache de Alarcón, Julián García». El piloto también tiene palabras de agradecimiento a todos sus patrocinadores y colaboradores.

Espera Aitor Montero tener un nuevo año prolífico en buenos resultados, una tarea complicada pero no imposible.