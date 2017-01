Un teatro al alcance de la mano

Difícil sería que un actor chocase con un espectador en medio de una función sobre el escenario del Teatro Coliseo. Sin embargo eso si que puede ocurrir (pasó ayer) en una función que se representa en medio de un bar. Los eibarreses Juanma Cano y Maite Lorenzo se han embarcado en una obra de microteatro, un formato ágil que permite actuar en cualquier sitio, «con sus pros y sus contras».

Los dos protagonistas habían compartido escenario con Teatro Interior y ahora se han embarcado bajo el sello 'Euri artean' para poner en escena 'Novios'. Se trata de una idea de Juanma Cano que decidió escribir una pieza de teatro en su estreno como autor. «Es mi primera experiencia de este tipo, pero si que llevaba un tiempo con la idea de hacer alguna comedia que se pudiera representar en bares o locales de este tipo, con todo el riesgo que conlleva».

A pesar de la advertencia inicial de silenciar teléfonos, un bar no es un teatro y la puerta se queda abierta. Por eso es necesario estar preparado para sobreponerse a cualquier imprevisto. «Es algo que nos viene bien, nos da tablas», señala Maite Lorenzo. «Aquí rompemos la cuarta pared, no hay separación con el público y por eso te puedes encontrar con cualquier imprevisto, que te pregunten cosas, que entre alguien a quien no le interesa lo que estás haciendo... Es algo que nos atrae pero que tiene un riesgo».

A pesar de que las obras de microteatro acostumbran a tener una duración aún menor, la pieza que han puesto en marcha los dos actores eibarreses alcanza la media hora. «Para eso han sido muchos meses de preparación», señala Cano. Cruz Noguera ha sido el encargado de dirigir este trabajo, una obra en la que el humor es el vehículo de contacto con el público. «Juanma propuso un texto con un novio muy pasota y una novia muy romántica, pero le dimos la vuelta para ver qué salía... y es una cosa surrealista», señala ella. «Hay veces que no podemos terminar de ensayar porque nos meamos de risa».

Precisamente Cano señala que muchos conocen a Maite Lorenzo en su vis dramática, un género habitual en las representaciones en que ha participado o en las lecturas poéticas que organiza. «Es una pasada verla en un registro de comedia, porque además es una obra en la que se rompen tópicos».

Preparados para improvisar

El teatro en este formato reduce la escenografía a lo mínimo y Maite Lorenzo define gráficamente lo necesario. «Todo cabe en una bolsa de deporte». Un pequeño portátil para la música y un enchufe es todo lo que necesitan para poner en marcha su función. Con ello están dispuestos a adaptarse a cada espacio para cumplir la máxima de que en el teatro, cada función es diferente. «Cada sitio es distinto, hay que ver en qué espacio nos movemos, y eso también forma parte de su atractivo. Además, es una forma de hacer teatro en la que hay que estar preparado para improvisar, es un rodaje importante para nosotros», señala Juanma Cano.

Este mismo dúo prepara un trabajo completamente distinto que se estrenará en el mes de mayo, entonces si, sobre un escenario. Por eso esta función servirá también como herramienta para financiar la siguiente obra. «Estamos muy contentos porque están saliendo actuaciones», señalan. Después de un preestreno, ayer ponían en pie la función en el Centro social Untzaga y hoy a las 17.00 repetirán en el Beheko Tokia de la calle Carmen. El 20 de enero retomarán la función en Txalaparta de Mutriku y el 23 de febrero regresan a Eibar para actuar en Sutondo Labaderokua.

Para cada una de estas funciones cogerán su bolsa, su guión y se prepararán para el contacto más directo con el público. Es lo que tiene una forma de hacer teatro en la que el público ve, oye y tiene a los actores al alcance de la mano.