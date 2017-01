Escenario de todos los logros eibarreses

La Plaza de Unzaga es el escenario tradicional de los actos históricos que tienen lugar en la ciudad, con su ayuntamiento siempre presente. Corría el año 1870 cuando el mal estado de la Casa Consistorial, denominada Konzejokua, era fuente de multitud de quejas de los eibarreses. Esto hizo que el entonces alcalde, Félix Guisasola, comenzara a plantear la necesidad de construir un nuevo edificio, llamado a servir de ayuntamiento. Sobre este edificio han girado los grandes eventos sobre los que todo el pueblo ha desarrollado su sentido reinvidicativo y muchas veces festivo también.

El 14 de abril de 1931 fue el primer ayuntamiento de todo el país donde se izó la bandera de la República. En los bloques de arenisca que conforman los arcos de la fachada principal se pueden apreciar los impactos de la metralla de los bombardeos, en el otoño-invierno de 1936-1937, cuando el frente norte se detuvo justo en los límites de la misma. Lo cierto es que los fotógrafos eibarreses sobre este punto han realizado múltiples trabajos. Para documentar las primeras fiestas vascas, se pueden ver a jóvenes dantzaris bailando en la plaza de Unzaga en 1967.

En otros trabajos se documentan también muchas manifestaciones que tuvieron lugar al término del franquismo, como las relacionadas con el Proceso de Burgos, en 1970, las peticiones de amnistía, y especialmente la legalización de la ikurriña, que agolpó en Unzaga a miles de eibarreses. No digamos nada de los ascensos del Eibar de Tercera División a Segunda División B, en 1986, tras un partido en Badajoz, o de los ascensos a Segunda A, en diferentes años. La apoteósis llegó con la fiesta de ascenso del Eibar a Primera División, en 2014, que simpre será recordada. No hay asociación o entidad en Eibar que no quiera organizar sus eventos en Unzaga, aunque la construcción del espacio multiusos de Errebal está llamado a concentrar los eventos que se llevan a cabo, bajo una cubierta especial, ahora concentrados en Unzaga.