Miraflores consigue su ansiada acera

«Hace dos años cuando conocí este barrio me pareció que tenía unas deficiencias importantes que tenían que ser resueltas de inmediato, como era la construcción de una nueva acera. Siempre creí que no valía la pena pasarse la pelota entre instituciones sobre quién tenía que hacer frente a esta obra. Nos comprometimos en su construcción y, finalmente, los vecinos de Miraflores no tendrán que circular por la calzada para llegar a sus casas», señalaba el diputado general, Markel Olano, en la inauguración de esta nueva infraestructura.

Los trabajos, iniciados en septiembre, han contado con una inversión de 100.720 euros. El ente foral ha decidido realizar y costear esa obra en su totalidad.

Acostumbrados a realizar grandes obras, Olano hacía autocrítica por no haber atendido, en su primer mandato, en la Diputación, la realización de esta acera, cuyo objetivo ha sido el de mejorar la seguridad vial en la carretera GI-3950.

En su visita, acompañado de la directora de Infraestructuras, Aintzane Oiarbide, se llegó a reencontrar con los vecinos que años antes le habían exigido la realización de este proyecto. Pese a la espera, estos vecinos reconocieron que había supuesto una seria mejora en seguridad. «Con esta obra la Diputación ha querido mejorar la accesibilidad y la movilidad de todos los vecinos de este barrio de Eibar. Sabemos que es una reclamación que llevabais tiempo haciendo y, nosotros, tal como lo prometimos, lo hemos considerado como una obra prioritaria y se ha llevado a cabo antes de fin de año», dijo Olano.

El paso se ha construido entre el comienzo de la subida a Arrate, cerca de Itzio y el cruce que hay en la entrada al barrio de Miraflores. Los trabajos han contemplado la modificación del cruce de la subida a Arrate y se han adecuado todas las señalizaciones de la zona.

De un metro

Teniendo en cuenta el ancho de la carretera (entre 3 y 3,2 metros) y las paredes que hay a los lados, se ha proyectado una acera de un metro de ancho, aunque un tanto menos en el inicio de la subida. Este paso se ha habilitado en el lado izquierdo, aunque desde el Ayuntamiento se pidió que se llevara a cabo en el lado derecho para ganar una mayor anchura. Además, en la zona más cercana a la entrada de Miraflores se ha construido un muro de hormigón que permite ampliar la acera en ese tramo.

La carretera que va a Arrate tiene dos carriles, uno para cada dirección. Al comienzo de la carretera hay un cruce con una señalización de Stop para los vehículos que circulan en la GI-3950 desde Miraflores dirección Eibar. Este punto es el que ha sido modificado con una señalización muy clara, en las dos direcciones, hacia la variante o hacia Legarre.

Acercar al centro urbano

A partir de aquí se ha ido habilitando la acera, en la parte izquierda, reduciendo el tramo de calzada y en la parte más alta comiendo terreno al monte que se ha sostenido con muro de hormigón.

Con esta intervención, la Diputación mejora la accesibilidad y la movilidad de los vecinos de este barrio que venían reclamando desde hace tiempo la urgencia de esta actuación.

Finalmente, la diputada Aintzane Oiarbide remarcó que «la obra ha supuesto un esfuerzo para nuestro departamento pero sabiendo la gran importancia que tenía para los vecinos de Miraflores, se han destinado una partida del presupuesto que además de ganar en seguridad, con esta acera acercamos este barrio al centro de Eibar».