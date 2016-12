Magia dentro del teatro tras el cambio de año

Se dice que las navidades son tiempo de magia y algo de eso habrá el próximo martes en el Coliseo. Los niños disfrutan de sus vacaciones y acudir al teatro es una buena opción. 'Magia lapurra' es un trabajo de la compañía guipuzcoana Txalo, una obra de teatro en la que la magia aparece intercalada dentro de un función que ofrece humor y sorpresas.

DATUAK Antzezlana. 'Magia lapurra'. Antzezleak. Iraitz Lizarraga, Asier Kidam, Alfonso Díez eta Bittor Agirre. Zuzendaria. Begoña Bilbao. Noiz. Urtarrilaren 3an, asteartea, arratsaldeko 17:00etan. Non. Coliseo Antzokian. Sarrerak. 5 euro. Salgai Kutxabank.es webgunean edo Coliseoko lehiatilan.

'Magia lapurra' lleva un año sobre los escenarios, y la actriz Iraitz Lizarraga aclara en qué consiste la propuesta. «Es una obra de teatro, lo que ocurre es que entremezclan números de magia. Se cuentan los tiras y aflojas entre dos magos, uno de ellos es un mago profesional de verdad, y por eso hay trucos de verdad, espectaculares. Pero no es un espectáculo clásico de magia sino que es algo que está metido dentro de la obra de teatro».

La obra se planteó desde un inicio como un espectáculo dirigido al público familiar, aproximadamente a partir de 5 años de edad. Sin embargo la compañía se ha encontrado con una buena acogida entre al público adulto que habitualmente acompaña a los pequeños. «Tiene ese componente de magia que nos deja a todos sorprendidos y también tiene un humor que llega bien a los mayores, aunque de por si, sea un trabajo dirigido a los niños», apunta la actriz.

Iraitz Lizarraga da vida a Dorleta, una trabajadora harta de la empresa en la que trabaja que decide romper con su pasado e iniciar una nueva etapa. Para ello no se le ocurre nada mejor que acudir a un casting que busca una ayudante de mago. «Allí se encuentra al mago... digamos malo, al ladrón. Al final se alían y montan su espectáculo pero es una locura porque todos los trucos les salen mal. Pero en una de estas aparece el mago de verdad y... no voy a adelantar el final, pero hay final feliz», apunta.

En las funciones desarrolladas en un año de andadura la respuesta del público ha sido positiva y también ha dejado sorpresas. «Pensamos que es una obra enfocada a los niños, y nos esperábamos que fuera atractiva para ellos, pero lo que más nos ha sorprendido es cómo está funcionando con los mayores».

Tipos de trucos distintos

Para las generaciones que han crecido con la televisión se ha convertido en algo común ver trucos en la pantalla. Sin embargo, el directo es un aliciente mayor cuando hablamos de magia. «En mi caso, yo no conocía demasiado la magia y había tenido pocas ocasiones de verlo en primera persona. Ahora me ha tocado trabajar codo con codo con un mago y la verdad es que es espectacular», apunta Iraitz Lizarraga. «Se hacen muchos tipos de trucos distintos, no solo los típicos de cartas sino también de los que se llaman grandes ilusiones. Ver eso en directo y no a través de la televisión es un lujo».

Uno de los retos en una obra que inserta números de magia es evitar que los pequeños se salgan de la historia para indagar cómo habrá hecho eso el mago, dónde está el truco. «La verdad es que nos hemos encontrado muy pocas veces con eso. Para nosotros es algo positivo, quiere decir que están metidos en la historia». Después de un fin de semana de celebraciones de fin de año llegarán días de normalidad relativa. La actriz recomienda: «si quiere disfrutar durante una hora, reírse y sorprenderse regresando a la inocencia a la que nos lleva el mundo de la magia, que se animen. Merece la pena».