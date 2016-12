El PNV acusa al PSE de «hacer propaganda política con la oficina del DNI»

El PNV ha acusado al Gobierno Municipal de utilizar los recursos municipales para hacer «propaganda política» en lugar de aportar información institucional. Así, los jeltzales denuncian que la web municipal recoge una noticia «totalmente sesgada» en la que no se hacen diferencias entre gobierno y PSE, y se «elogia» la acción política socialista y «se manipula» el posicionamiento del PNV. «La nota del PSE es de escándalo y parece más una producción del Ministerio de Propaganda que una información veraz y transparente con la que se define un buen Gobierno», afirman

El quiere aclarar al PSE que su prioridad es la consecución de la Oficina del DNI, «siendo la presencia policial un asunto secundario. Hemos pedido que se trate de evitar custodia, porque hay un consenso unánime en ese punto». Con estas afirmaciones, el grupo nacionalista quiere salir al paso de las declaraciones efectuadas por el equipo de gobierno socialista, en que se dice que los nacionalistas no definieron su posición respecto a la presencia policial en la oficina del DNI, citando palabras textuales de su portavoz, Mendicute, sobre una moción debatida y en el que declaró: «no dije que fuera condición, sino que pedí al alcalde que trabajase para que eso se cumpliese».

Mociones diferentes

Por este motivo, EAJ-PNV ha querido aclarar la información enviada por el PSE a los medios de comunicación, en la que se acusa al grupo nacionalista de no haber definido una posición. Los jeltzales recuerdan que el portavoz nacionalista afirmó que «a mí me parece que lo lógico por parte del PSOE, si estaba de acuerdo con la moción y si sólo quería hacer un matiz, habría sido mejor presentar una enmienda de adición con una o dos frases que aclararan esos términos. Y así podríamos votar a favor de la propuesta pactada y votar a favor de la propuesta del PSOE».

Los nacionalistas eibarreses habían presentado una moción relativa a reiterar la petición del Pleno de que la Guardia Civil liberara el espacio ocupado en Egigurentarren, mientras que EH Bildu pedía que no hubiera «fuerzas policiales extranjeras» en la oficina del DNI. Ante ello, el miércoles anterior al Pleno, con motivo de la Junta de Portavoces, los jeltzales ofrecieron a todos los grupos municipales una propuesta para ser acordada por unanimidad. «Por su parte, EH Bildu e Irabazi mostraron su interés en acordar un texto y se alcanzó un texto más breve, un mínimo común denominador, que fue registrada el viernes a mediodía. Sin embargo, el PSOE no mostró ningún interés hasta que vio que había un acuerdo entre los demás, pero se le había hecho la misma oferta», explican los jeltzales. Llegado ese punto, «el PSOE ofreció incluir dos matices a la propuesta que había hecho el PNV, pero habría sido una deslealtad hacia Bildu e Irabazi. El PNV no se echó atrás cuando tiene un texto acordado y firmado», aseguran, a la vez que muestran que «lógicamente, estamos de acuerdo con el texto aprobado por el Pleno porque aunque lo haya votado el PSOE es el PNV el que lo ha escrito».

Además de ello, el PNV ha mostrado su sorpresa porque la moción del PSOE fue tramitada sin que figurara en el registro. «Tuvimos conocimiento de que había un texto alternativo en el propio Pleno. El PSOE no informó que había registrado una moción alternativa y en el registro de entradas tampoco había constancia de la misma».