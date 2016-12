La música de Dire Straits llega al Coliseo con Brothers in Band

Un 28 de diciembre sería una buena fecha para decir que el grupo Dire Straits regresa a los escenarios en Eibar, pero aunque no será así su música si que llenará el auditorio del Teatro Coliseo. Brothers in Band es una formación que ha tomado los temas de la legendaria banda liderada por Mark Knopfler y se han ganado el reconocimiento del público. Mañana ofrecen un concierto para el que apenas quedan un puñado de entradas a la venta.

DATOS Concierto. Brothers in Band 'The very best of Dire Straits'. Cuándo. Mañana jueves a las 21.00 horas. Dónde. Teatro Coliseo. Entrada. 28 euros (taquilla abierta desde una hora antes).

Dire Straits comenzó su andadura en el Londres de 1978 y ofreció su último concierto en 1992, tres años antes de anunciar oficialmente su disolución. Desde entonces han pasado más de veinte años que no han conseguido hacer olvidar éxitos como 'Sultan of swing', 'Money for nothing' o 'Brothers in arms'. Lo saben bien los integrantes de Brothers in Band, un grupo que llega mañana a Eibar tras una gira europea por más de 40 ciudades de España, Francia y Alemania.

El Mark Knopfler de Brothers in Band es Óscar Rosende. Su afición a Dire Straits le acompañó tocando la guitarra desde niño y en el año 2008 decidió formar una banda que recuperara los temas de su grupo favorito. Los primeros pasos en los que unió su guitarra a los instrumentos de tres amigos fueron la base de un proyecto que fue creciendo hasta rememorar la formación del grupo original en su último concierto. Nueve músicos sobre el escenario ofrecen dos guitarras, bajo, piano y teclados, saxo, flauta, percusión, batería y la característica 'pedal steel guitar'.

El grupo que llega mañana a Eibar se ha especializado en recrear los éxitos de un grupo que grabó solo seis álbumes largos de estudio pero que dejó un legado musical que ha quedado para la historia del rock. El nivel musical de Brothers in Band llega a tal punto que en 2008 el teclista de Dire Straits Guy Fletcher los llegó a confundir con una grabación del grupo original en un concierto en la localidad granadina de Atarfe.

Fidelidad musical

Hay bandas tributo que imitan la estética de las leyendas pero el grupo que llega mañana al Coliseo pone el acento en la parte musical para ofrecer temas como 'Money for nothing', 'Telegraph Road', 'Lady Writer', 'So Far Away', 'Industrial Disease', 'Tunnel of Love', 'Romeo & Juliet', 'Sultans of Swing' y tantas otras con una fidelidad absoluta. Sus referencias no han pasado desapercibidas para los aficionados al rock y a Dire Straits ya que las entradas para el concierto de Eibar volaron en las primeras semanas. Es su único concierto en Euskadi antes de viajar en abril a Alemania para una gira de 22 conciertos.