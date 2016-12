Eibar ha tramitado 454 solicitudes de AES para pagar la luz y otros recibos domésticos

Pese a que se dice que la crisis ha remitido, la realidad es claramente otra. El número de Ayudas de Emergencia Social (AES) y las de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) sigue creciendo. Así, en AES se han admitido un total de 454 solicitudes, es decir, 78 más que en 2015. En cuanto al montante económico destinado a estas ayudas, el Ayuntamiento ha tenido que adelantar 433.194 euros al cierre de 2016 frente a los 365.965 euros de el año pasado.

De esta manera, las AES se convierten en las prestaciones económicas de mayor volumen que gestiona el Ayuntamiento, y están concebidas para atender gastos específicos y paliar situaciones de riesgo o de exclusión social. Según ha comentado la edil de Servicios Sociales, Idoya Sarasqueta, «ha crecido el importe aportado por el Ayuntamiento en cerca de 60.000 euros de un año a otro». Y eso que se trata de una competencia del Gobierno Vasco que está comprometido a abonar en el 2017 un total de 78.195, exigiendo al Ayuntamiento cerca de 55.000 euros de las arcas municipales, pese a no ser competencia municipal. «Esta circunstancia, unida a que las solicitudes no cesan, hace que el Ayuntamiento adopte la decisión de ampliar las ayudas con fondos propios para seguir respondiendo a la demanda de quienes peor lo están pasando», decía Sarasqueta. En este sentido, la exigencia de la edil es que sea el Gobierno Vasco quien las abone en su totalidad. Así, recuerda que las AES son una competencia «exclusiva» del Gobierno Vasco y subrayan que el Ayuntamiento va a seguir pidiendo al ejecutivo vasco que «abone la totalidad del importe de las AES».

Es preciso recordar que en 2010, se concedieron un total de 348 ayudas de emergencia social. En 2008 llegaron a alcanzar las 326, pero el descenso de 2009 hasta 298 hizo pensar que no volvería a superarse el nivel de los 300 solicitantes. No obstante, Eibar ha entrado en el nivel de más de cuatrocientos solicitantes.

«Población autóctona»

Dentro de la tipología del perceptor de estas ayudas están las personas trabajadoras o pensionistas que tienen que complementar sus ingresos con prestaciones sociales. En este sentido, Sarasqueta explicó que «estamos detectando que se está produciendo una subida generalizada de las solicitudes por parte de la población autóctona», con lo que hay que huir del tópico de que las ayudas sociales están copadas por población inmigrante. «Esto no es así. No me gusta realizar ninguna distinción. Se trata de mucha población autóctona la que está solicitando ayudas», señalaron desde Servicios Sociales. En este sentido, buena parte de las ayudas aprobadas para el mantenimiento de vivienda han sido para personas autóctonas como jubilados, pensionistas o viudas, «a quienes con sus bajas pensiones no les llega para hacer frente a estos gastos». El caso es que se evidencia claramente que nos encontramos ante situaciones de pobreza energética evidentes porque se contabilizan hasta un total de 225 solicitudes para hacer frente a gastos energéticos, tales como los relacionados con la factura de calefacción y electricidad. Estas solicitudes suponen una aportación de 177.017 euros. Igualmente, se cuenta con un capítulo especial de ayudas para sufragar necesidades, para alquilar viviendas y hospedaje. Otro frente de recepción de ayudas está relacionado con los gastos de compra de mobiliario y reparación de electrodomésticos, el préstamo vivienda o las reparaciones urgentes. Por todo ello la edil Sarasqueta incidió en que «quiero realizar un llamamiento a la sociedad para que se informe de la serie de ayudas que tramitamos. Para cualquier duda que se tenga sobre este tipo de cuestiones basta con dirigirse al Ayuntamiento para resolver la».

Suben las de RGI

Finalmente, por lo que respecta a la RGI que gestiona Lanbide, se cuenta con 871 expedientes abiertos en Eibar, frente a los 821 de hace un año. También existe una prestación periódica para cubrir las necesidades relacionadas con la vivienda con 521 expedientes.