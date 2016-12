Nuevo formato para la Feria de artesanía

Hay actividades que año tras año mantienen invariables todas sus señas de identidad. No es el caso de la Feria de artesanía de Navidad que organiza la asociación Eibart. El único punto común es la participación de artesanas (todos los años son mujeres en mayoría aplastante) que elaboran productos con carácter único. Sin embargo, en las doce ediciones de esta feria se han conocido distintas ubicaciones como una carpa en la plaza Eibarko Bizikleta o un local de la calle Zuloagatarren. En esta edición los puestos estrenan escenario y se instalan en la sala Topaleku de Arrate Kultur Elkartea, en la calle Zuloagatarren, un local acostumbrado a albergar pinturas o esculturas en exposiciones, y que estos días pasa del arte a la artesanía.

DATOS Qué. Feria de artesanía de Navidad, este año bajo el lema 'Made in Eibar'. Cuándo. Hasta el 5 de enero en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Dónde. Sala Topaleku de Arrate Kultur Elkartea, en la calle Zuloagatarren. Organiza. Asociación eibarresa de artesanía Eibart-Eibarko artisauak. Colabora. Ayuntamiento de Eibar.

La feria cuenta con siete puestos, uno de ellos rotatorio, y permanecerá abierta hasta el 5 de enero en horario de mañana y tarde. Miren Torrealday es una de las que repite experiencia después de estrenarse el año pasado, ahora ya como integrante de la asociación local de artesanía. «El cambio de ubicación es importante, ahora estamos en un sitio mejor, es más pequeño pero más recogido. Veremos qué tal es la sensación que tiene la gente». Su trabajo bajo la firma Ardilanak presenta lana de todo tipo teñida a mano, algunas hiladas a mano y también prendas. «Son cosas que atraen a la persona a la que le gusta, porque no son lanas convencionales, pero también hay quien mira esto con extrañeza» apunta Miren Torrealday. «A fin de cuentas no es un producto acabado, la lana supone un reto para seguir trabajando».

La feria lleva el lema 'Made in Eibar' pero tiene su excepción. A las artesanas locales se une el puesto de Las Maripilis, un dúo formado por la eibarresa María Alegre y la valenciana Mar Herrera, que llegan estos días para ofrecer sus productos hasta el día 28. «Hacemos papiroflexia, utilizando papeles con barnices para que sean duraderos. Con ellos tenemos dos líneas, una de joyería y otra de decoración» explica Herrera. Su trabajo artesanal se desarrolla durante todo el año, con puntos de venta y llevando sus productos a ferias.

«De aquí nos vamos a Gracia, a Barcelona. En Eibar nos hemos encontrado con una feria súper acogedora, bien montada y de momento hemos tenido una buena acogida. Se ve que en Eibar hay movimiento». Las Maripilis presentan estos días colecciones nuevas con mensajes de Frida Kahlo, Mikel Laboa y David Bowie. «Y también hacemos papiroflexia con tela, lo llamamos 'teloflexia'» ríen.

Opción diferente

Uno de los puestos habituales en las últimas ediciones es el de Ahiztak, a cargo de Lorena Ibeas. «La gente de Eibar sí que responde a esta feria, la tienen en cuenta a la hora de buscar una opción diferente para hacer regalos señala. Su stand presenta complementos con telas pintadas, cinturones, cintas para la cabeza, bolsos y otros complementos. «Estar aquí nos sirve para darnos a conocer porque esto es un trabajo de todo el año. Vamos a ferias y nos movemos».

Los primeros días de feria no son un termómetro pero las responsables de Ahiztak esperan una feria positiva en ventas. «Nosotras empezamos en plena crisis y por eso no notamos una bajada» señalan. «Nos queda por ver qué tal acoge la gente el cambio de ubicación. A mí me gustaba más el local donde estuvimos el año pasado, pero no nos podemos quejar» apunta Ibeas.

Además de las firmas ya señaladas, la feria cuenta con los puestos de Eskulan, Nieves Maidagan, Calmada y Maite Arriaga durante todo el periodo de la feria. Además, a partir del día 29 de diciembre el espacio en el que ahora se sitúan Las Maripilis será ocupado por la ilustración textil de Aittu.