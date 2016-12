Uno de los pocos municipios en los que no hay pacto

Desde la legislatura 2007-2011, no han existido acuerdos del partido mayoritario en Eibar con otros grupos. En aquella legislatura, en un momento en el que el PSE sacó mayoría absoluta, consiguió alcanzar diferentes acuerdos.

Entre ellos había un pacto de gobierno con el PNV, así como un acuerdo de gobierno con EA (después modificado bajo el nombre Alkarbide) y un acuerdo de compromisos con el PP. A lo largo de esos años hubo un amplio consenso a la hora de aprobar los proyectos municipales. En la década de los 90 también hubo acuerdos en un amplio espectro de partidos.

En estos momentos, Eibar es uno de los pocos municipios en el que no existen acuerdos entre PSE y PNV. Ahora, el PSE con 10 ediles y sin mayoría absoluta se ve obligado, para la aprobación de los presupuestos municipales, a negociar con EH Bildu (cinco ediles) o con PNV (cinco ediles).

No obstante, tras más de año y medio de legislatura, las relaciones entre socialistas y jeltzales no han contado con ningún momento de tranquilidad. Las discrepancias en algunos de los proyectos han sido notables. Así, en el caso de Errebal, el PNV criticó que el ayuntamiento gastase 248.050 euros más de lo inicialmente previsto en el equipamiento sociocultural, con acusaciones de «sobrecosto» y «ocultismo». Igualmente, en las filas socialistas no había sentado bien que tras la realización de un proceso participativo para Matxaria, el PNV iniciara una serie de charlas presentando su proyecto de estación de autobuses en esta zona. En los plenos municipales las discrepancias se han hecho más evidentes.