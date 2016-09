Las obras y sus efectos sobre el tráfico centraron el agosto eibarrés

Un verano tranquilo y sin incidencias significativas es la valoración que realizan desde la Policía Municipal de Eibar de los meses de julio y agosto. Aunque se han producido distintas actuaciones, ninguna de ellas ha destacado sobre las demás siendo, tal vez, la combinación de tráfico y obras la que más quebraderos de cabeza ha dado en este periodo de tiempo. «Julio es un mes como el resto del año. Hay mucho trabajo sobre todo por las mañanas porque en Eibar hay mucho comercio y, por ello, mucho tráfico. En cambio en agosto baja un poquito la intensidad aunque no es como en otros años en que el pueblo quedaba vacío o semivacío y no había prácticamente ni llamadas. De un tiempo a esta parte el tema en agosto ya ha cambiado: la gente ya no coge vacaciones de todo el mes por lo que también hay coches y tráfico. En agosto a las mañanas ha habido movimiento pero ya por las tardes ha bajado un poquito», explica Guillermo Argente, subjefe de la Policía Municipal eibarresa.

Como ocurre desde hace unos años Eibar ha estado de obras en agosto lo que ha influido en el tráfico y en los aparcamientos. Las obras de los pasos sobreelevados empezaron a mediados de agosto lo que ha influido negativamente en el tráfico a su paso por la ciudad. «Cuando empezaron fue bien porque en esos días de agosto prácticamente no hay tráfico. Pero ahora mismo molesta porque el pueblo ya está en plena actividad. Están trabajando en varios sitios a la vez y es complicado», explican.

El tráfico en Urkizu y calle del Carmen también se ha visto afectado por las obras de las nuevas acometidas de agua, las cuales no han finalizado todavía. Las obras para el nuevo supermercado de Mercadona o las realizadas por Telefónica junto a la Escuela de Armería en Isasi también se han llevado a cabo en agosto.

Las incidencias que han recogido en la policía eibarresa son numerosas y variadas, muchas de ellas consideradas como normales en periodo vacacional pero otras son ciertamente originales. Así, y según el balance elaborado desde el Ayuntamiento armero, durante el mes de agosto se han producido 17 colisiones y accidentes con vehículos sin heridos, 13 llamadas por problemas con el alumbrado público, 12 actuaciones por altercados y peleas en la vía pública, 12 por molestias por ruido (consideradas como pocas por la policía eibarresa teniendo en cuenta que engloba tanto a lo producido en bares, locales de jóvenes o viviendas) y 11 incidencias en la recogida de basuras (sobre todo, por la imposibilidad de la circulación del camión por mal aparcamiento de turismos).

Otras intervenciones en agosto han sido por problemas entre vecinos (11), activaciones de alarmas (9, tanto en domicilios como en empresas), caídas en la vía pública (4), problemas con personas mayores en sus domicilios (4, por caídas o cerraduras), molestias en bares (4), quema de rastrojos (3), personas atrapadas en ascensores (3), sustracciones en el interior de vehículos (3), robos (2), inundaciones (2), tentativas de robo (2), amenazas con arma blanca (1) y estafas (1).

«Nos llaman mucho, por ejemplo, porque los vecinos se asustan cuando ven humo y fuego en el monte. Pero en todos los avisos, y tras acudir al terreno, se ha comprobado que la persona que estaba quemando el material tiene el permiso correspondiente de Diputación y puede ejercer esa actividad», puntualizan desde la Policía Municipal de Eibar.

Avispa asiática

En agosto, las intervenciones por problemas derivados con los animales también han sido variadas y curiosas. Destacan en este apartado los 12 avisos que han llegado por problemas con la avispa asiática. «Solo en el mes de agosto hemos tenido 12 avisos por nidos. Las avispas empiezan a proliferar a partir de primavera y que solo en agosto hayamos encontrado doce nidos es mucho, aunque yo creo que hay más. Cuando nos avisan situamos el nido con coordenadas, hacemos un informe y luego lo mandamos a una empresa de Elgoibar que son los que se encargan de retirarlo. Cada vez hay más avisos, cada dos días o así nos llaman porque han descubierto otro nido en algún lugar de Eibar», explica Guillermo Argente.

Los problemas con los animales se completan con los dos avisos por diversas actuaciones relacionadas con los llamados 'perros peligrosos', una por mordedura de perro y un aviso por la entrada de un murciélago en un domicilio. «Esto sí que no suele ser habitual», aclaran desde el Consistorio armero.