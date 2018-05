El domingo se celebrará la 26 cicloturista debarra Participantes en una edición anterior de la cicloturista. / SALEGI El último día para apuntarse a la prueba es el día 12 a las 15.59 a través de internet o bien en Ciclos Turbina hasta las 12.00 horas ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:18

Regresa el ciclismo a la villa debarra y lo hace con una de las pruebas más destacadas que organiza la sección ciclista del Amaikak Bat, la cicloturista. Ya son dos las pruebas que han desarrollado a lo largo de esta temporada, una de categoría cadete y la otra júnior. Tras la marcha cicloturista quedará todavía otra prueba más por realizarse, que será la correspondiente a la categoría femenina. Las condiciones climatológicas (esta previsto mal tiempo) dependerán mucho de la asistencia, en años anteriores, de todas las pruebas que organizan es la que más participantes congrega.

La Vuelta Cicloturista es una cita a la que todo aquel que le guste pedalear está invitado. Atrás queda la disputa de la carrera de categoría junior y cadetes. El Amaikak Bat vuelve a organizar con mucha ilusión una de sus pruebas estrella, La Vuelta Cicloturista. Se mantendrá el formato del año pasado, en el que los participantes solamente podrán realizar un único recorrido. Anteriormente, se daba dos opciones, pero en 2014 se optó por realizar un solo recorrido. El recorrido cuenta con una distancia de 128 kilómetros, hace cuatro años el circuito contaba con un recorrido 114, ahora la distancia se ha visto ampliada.

Esta cita arrancará, como viene siendo habitual a las 8.00 horas desde la plaza del ayuntamiento. A partir de aquí los ciclistas tendrán que afrontar un trayecto que les llevara por Mendaro, Elgoibar, Soraluze, Bergara, Oñati, Legazpi, Zumarraga, Azkoitia, Zestoa, Zarautz, Zumaia y, por último, Deba. En este recorrido pasarán por los puertos de montaña de Udana, Meagas y Alto de Itziar. Habrá un coche escoba y el cierre de control será a las 14.00 horas. La hora prevista de llegada variará mucho de la velocidad que emplee cada uno. En el caso de circular a una velocidad de 36 kilómetros/hora se estima la llegada a las 11.33, pero en caso de emplear una velocidad de 25km/h la hora de llegada será las 13.07 horas. La Vuelta Cicloturista no es una competición, habrá un punto de avituallamiento durante la prueba en Azpeitia frente al restaurante Kiruri y otro en el punto salida y llegada. Además, los participantes dispondrán de duchas en el Club de Surf Zurrunbilo , Plaza Navarra 1B (Paseo de la playa).

Esta prueba está dirigida a un máximo de 400 ciclistas. El plazo de inscripción se encuentra abierto y todo aquel que esté interesado en participar, tendrá que tener en cuenta que en esta edición no se podrá apuntar el mismo día de la prueba. Los deportistas interesados en asistir podrán dar su nombre hasta este sábado, día 12, a las 15.59 horas en kirolprobak.com o en Ciclos Turbina de Deba hasta la víspera a las 12.00. El precio por participante no variará respecto al año pasado, el cual será de 20 euros para aquellas personas que estén federadas, y 28 euros para aquellas que no lo estén, una diferencia que está dirigida a sufragar el coste del seguro. La organización dispondrá de asistencia mecánica a lo largo del recorrido. En caso de avería la mano de obra es gratuita, pero las piezas de recambio correrán a cargo de los cicloturistas. Solo se tomaran en cuenta las reparaciones que se puedan solucionar en ruta excepto los pinchazos.

La Vuelta Cicloturista llega a su 26 edición con la intención de repetir el éxito de años anteriores y de sumar muchos deportistas a esta prueba. El año pasado la prueba contó con un total de 400 personas llegadas de diferentes puntos de Euskadi, Navarra, etc.

