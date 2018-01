El División de Honor Regional suma su cuarta victoria consecutiva Luken Iturrino fue el autor de dos goles. / A.S. ANDER SALEGI DEBA. Martes, 16 enero 2018, 00:17

Ha sido este un buen fin de semana para los equipos de las diferentes categorías del club Amaikak Bat. Sus conjuntos han logrado cinco victorias y tan solo dos derrotas.

El equipo de División de Honor Regional está en una racha positiva. Los entrenados por Pixki están haciendo las cosas bien y los resultados les están acompañando. Cuatro victorias consecutivas lleva el primer equipo del club. La última la obtuvieron en Zarautz.

División de honor Regional Zarautz-Amaikak Bat, 1-5. Regional femenino Amaikak Bat- Aloña Mendi, 0-1. Juvenil de Honor Billabona- Amaikak Bat, 1-4. Cadete de Honor Amaikak Bat-Urola, 2-1. Cadete de Honor femenino Amaikak Bat-Tolosa, 1-2. Infantil Txiki Amaikak Bat-Aizkorri, 7-2. Infantil de Honor femenino Mariño-Amaikak Bat, 0-2.

Al cuarto de hora de partido ya se pusieron por delante los debarras gracias a un pena máxima que transformo en gol, Unai Mancisidor. Veinte minutos más tarde los locales empataron el partido, pero el Amaikak Bat supo reaccionar a tiempo y al filo del descanso Iturrino marcó un espectacular gol desde fuera del área. Al poco de comenzar la segunda parte, Iturrino volvió a encontrar portería. El partido se puso muy cuesta arriba para el Zarautz. En la recta final Iribar y Mancisidor sentenciaron el choque a favor de los debarras.

Por su parte, el equipo Regional femenino comenzó la fase de Copa perdiendo. No fue el mejor partido de las entrenadas por Santiago y Lazkano. El terreno de juego tampoco acompañó que se diga, pero las del Aloña Mendi supieron aprovechar mejor las oportunidades. En la segunda mitad llegó el único tanto del encuentro. Pudieron haber sido más, pero la portera del Amaikak Bat se lució con espectaculares paradas y evitó que su equipo no fuera goleado.

Hidalgo y Badiola parecen haber encontrado la tecla para que el equipo carbure. Comenzaron mal el campeonato, los resultados no les acompañaban, pero la cosa ha cambiado. Los dos últimos partidos fuera de casa han conseguido sumar. El último en Villabona, golearon a sus rivales. En la primera mitad marcaron Arufe de penalti y Aner. Nada más comenzar la segunda parte, Arufe volvió a marcar en una jugada en la que se plantó solo ante el portero. El equipo local intentó recortar distancias marcando de cabeza, pero no fue suficiente. En el último minuto Arufe sentencio el partido y anotó el tercer gol de su cuenta particular. Buen partido de los debarras.

El cadete masculino logro su segunda victoria de la temporada. A los veinte minutos de partido Luken marcó el primer gol para los locales después de un fuerte disparo desde fuera del área. Al poco tiempo el Urola empató el encuentro. Al filo del descanso Gorroño se topó con un balón al borde del área, el cual lo mandó hacia portería batiendo al portero visitante por arriba. Buen partido de los entrenados por Esnaola y Gorroño. Las chicas del cadete se desplazaron a Tolosa. Después de un partido igualado las debarras perdieron por la mínima. La encargada de marcar el gol del Amaikak Bat fue Amutxastegi.

El infantil txiki goleó en casa al Aizkorri. Los debarras fueron superiores a sus rivales. Los encargados de marcar los goles locales fueron; Salegi en tres ocasiones, doblete Aranberri, Danel y el otro en propia puerta. El infantil femenino regreso a la competición tras un largo parón. Les sentó bien el descanso y es que las debarras ganaron en Irun gracias a los goles de June y Aroa.

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 2.036, mientras que el 2.066 se ha quedado como suplente.