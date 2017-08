Y los dioses guardaron a toros y toreros

Fernando Plaza es torero de Madrid. Y de Madrid salió el viernes en la mañana muy temprana para llegar a las 12 del mediodía a la plaza de Deba y estar presente, como mandan los cánones de la torería, en el sorteo y apartado de los toros que horas después lidiaría junto a Manuel Diosleguarde, salmantino.

Viajaba Fernando con su cuadrilla formada por gente con sabiduría: Fernando José Plaza Gutiérrez, Juan Parra Pérez y Agustín Serrano Simón. Más el mozo de espadas/ayuda/consejero Luis Rodríguez Mellado. Viajaban juntos en furgoneta de esas muy correcaminos... que se averió al pronto. Se averió tanto que no pudieron arreglarla. Horas esperaron la de repuesto/cortesía y para cuando llegó, las carreteras que traen desde la Villa y Corte a esta que un día se llamó Montreal de Deva estaban llenas de vehículos y el atasco era continuo. Ni Fernando ni los suyos llegaron al sorte ni al apartado. Ni a comer. Ni siquiera a vestirse en torero en una habitación de verdad. Porque, para más inri, se equivocaron de salida y en vez de hacerlo en Itziar aparecieron en Elgoibar de donde, como todo el orbe taurino sabe, era el gran Mazzantini.

Se vistieron los toreros dentro de la furgoneta y llegaron a Deba a las 17 horas 50 minutos. 600 segundos antes de iniciar el paseillo en compañía de otro buen aprendiz de matador, Manuel Diosleguarde que en realidad se llama Francisco Sánchez pero ha tomado el nombre de la localidad donde es nacido: Dios le Guarde. ¿Por qué se llama así el lugar? Porque cerca existía un bosque tenebroso y cuando alguien debía atravesarlo los lugareños le despedían con ese deseo de protección divina.

Todos los toreros estaban en la plaza a las 18 horas del 18 de agosto. Todos detrás del buen alguacilillo que montaba buen caballo negro, nervioso y brioso que también cumplió como caballo de arrastre y supo colocarse galano al lado del toro muerto cuando tras el tercero de la tarde la feria se detuvo, los lidiadores se desmonteraron y el público puesto en pie escuchó el zortziko fúnebre que homenajea no solo a aquel banderillero vasco muerto hace tanto sino también a otras gentes caídas en el singular combate del toro. Así pasó el día de San Roque. Entró la banda en plaza y se comunicó al respetable que se iba a interpretar el pasodoble escrito en 2011 por Jesús C. Urrutia en honor al espada de Orduña al que 'Provechito' asestó cornada mortal en coso francés el 16 de junio. Y la gente de Deba, sin que nadie se lo pidiese se fue poniendo en pie. Porque Iván era mucho Fandiño y había toreado en la cuadrada debatarra en 1999 y en 2000.

A las 18 horas del día 18 de agosto salió a la cuadratura del círculo debatarra 'Chicharro', nacido en septiembre de 2014, negro mulato. Lo toreó Fernando que tiene una bonita mano izquierda, torea suave y alargado al natural pero aún no sabe cómo bajarles la cabeza a los bichos que ha de muletear. Así que 'Chicharro' tiró mucho para arriba su linda cabeza y le arrebató la muleta un par de veces. No abrió la boca hasta la hora de su muerte y murió de estocada no tan maleja y descabello.

Dos colorados, un negro mulato y un castaño. El sobrero, 'Lizar' de Perlakua

Buenas cuadrillas las de Fernando y Manuel. Lo que ellos no sabían, lo controlaban sus peones

El segundo para Fernando era, según dijo después el ganadero de La Ventana del Puerto Don Lorenzo Fraile, el mejor de los cuatro toritos. Colorado de capa, 'Vendimiador' de nombre, si no hubiera acabado como ha acabado (incinerado en un matadero de Ortuella) se habría convertido en un toro toro de 5 hierbas.

Manuel Diosleguarde también estuvo bien acompañado en el ruedo cuadrado. Sus subalternos en plata e hilo de seda fueron y son Yelco Álvarez, J. L. Barrero de la Rosa y David Sánchez. Tiene maneras Manuel, tiene estilo, torea alargado y si no mata como ha de matarse a un toro tan bien plantado como el colorado 'Mensajero' y a otro tan poderoso como el castaño 'Orfebre' es porque aún ha usado poco el estoque. Pero buenos enseñadores lleva. Uno de sus peones hizo lo que a él no le salió del todo bien: con cinco capotazos dados como deben darse le enseñó, precisamente a 'Orfebre', cómo ha de portarse un buen toro en un coso, sea redondo, cuadrado o alargado como el de Zestoa: bajando la cabeza, humillando sin humillarse y rebañando la arena. Desde uno de los burladeros portátiles el 'ayuda' de Diosleguarde, Álvaro Corral Escudero, le iba dando una cuantas clases prácticas al muchacho: «Dale distancia, alarga el brazo, tira de él, muéstrale la muleta». Y Manuel pareció aprender rápido.

No hubo trofeos en la última de la Feria de Deba aunque el público se los reclamó un par de veces al presidente del festejo, José Francisco Mendizabal Irigoyen y a su asesor, Luis Javier Pastor. En Deba, por cierto, las orejas se reclaman no con flamear de pañuelos blancos sino con los rojos sanroqueños bordados en los oros del escudo.

Lleno total en la plaza. Y en los balcones. Por haber había público hasta en el balcón donde colgaba la pancarta antitaurina, justo frente al palco del Ayuntamiento. Cava, cervezas y hortensias en las gradas sobre toriles y puñados de peregrinos compostelanos aturdidos, sorprendidos y atrapados en los prolegómenos fragorosos de la fiesta. Los manifestantes animalistas se plantaron entre el super Dia y un bar imprescindible en la fiesta (junto al Atozte y el Buru Zuri): Izenbe. Cuentan en los alrededores que el 16 de agosto llamaron 'asesinos' a los toreros y a la banda. Allá ellos. Dentro de nada, el libro taurómaco de Eduardo García Elosua editado en Deba se presentará en el Carlton de Bilbao.