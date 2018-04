Debarren Ahotsa responde a Aizpurua que se ha aprobado «el 100% de lo propuesto por la ELM» Sale al paso de las críticas realizadas por el alcalde pedáneo en relación a los presupuestos del Ayuntamiento de Deba ANDER SALEGI DEBA. Sábado, 7 abril 2018, 01:09

Debarren Ahotsa ha querido salir al paso de las declaraciones que realizó Zigor Aizpurua, alcalde pedáneo de la ELM de Itziar, en relación a los presupuestos del Ayuntamiento de Deba, en las que afirmaba que algunos de los servicios que necesistan los vecinos de Itziar saldrían perjudicados.

«La realidad es muy distinta, como se verá en el resumen de lo que ha sido la aprobación de los presupuestos 2018 de la ELM que suponen 854.939 euros que gestiona dicha entidad. Debemos decir, que en todo caso la afectación a los servicios de los itziartarras no vendrá por la falta de presupuesto, sino por otras circunstancias ajenas al Ayuntamiento de Deba». Para empezar, subrayan que «el incremento de los presupuestos de la ELM han supuesto un 5,51% sobre el año anterior, cuando el presupuesto del Ayuntamiento de Deba, ha representado, un incremento del 4,02%».

Por otro lado, en lo que respecta al presupuesto ordinario y relacionado con la prestación de servicios y demás gastos, «lo aprobado representa el 100% de la propuesta formulada por la propia ELM, por lo que si determinados servicios no los pueden ofrecer, ha sido cuestión de que no los han incluido en la propuesta».

El doble en inversiones

Con respecto a las inversiones, «el decreto foral y por lo tanto la legalidad vigente, establece unas inversiones mínimas de 60.000 euros. Pues bien, las inversiones aprobadas por el Ayuntamiento de Deba para la ELM han supuesto 128.000 euros, es decir, el doble».

El partido Debarren Ahotsa añade «en ningún momento, como se indica en el escrito al que estamos haciendo referencia, el Ayuntamiento de Deba ha manifestado que se encuentra en una situación de falta de liquidez sino todo lo contrario, como reflejan los documentos, que por otro lado, son públicos».

Debarren Ahotsa declara que «en la ELM no hacen sino hablar de la legalidad vigente, entre otras cosas, pero un mínimo ejercicio de convivencia supondría una mejor voluntad de mejorar las relaciones entre las dos administraciones. De todas formas, si tienen tan claro que el Ayuntamiento de Deba no cumple la legalidad, tienen otras vías oficiales para denunciarlo, cosa que a día de hoy no han hecho».