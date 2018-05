Deba Musikal pone en marcha el proceso de matriculaciones del próximo curso A.S. DEBA. Jueves, 3 mayo 2018, 00:12

En la escuela de música y danza del municipio, Deba Musikal, ya están trabajando en el proceso de matriculación para el curso 2018-2019. En primer lugar, quieren conocer cuántos alumnos no seguirán el próximo año en la escuela. Por ello toda persona que quiera darse de baja deberá rellenar y entregar en secretaría la hoja de baja antes de mañana. Tal y como señala la normativa interna de Deba Musikal, en caso de no entregar la hoja de baja o entregarla fuera de plazo, esta no será admitida, y por tanto, la matrícula para el próximo curso se renovará automáticamente, salvo razones de fuerza mayor. Por otro lado, las personas a las que no les tocó el instrumento que eligieron el año pasado, y por ello, hayan estado con otro instrumento durante este curso, tendrán la oportunidad de cambiarlo. Para ello, deberán rellenar las hojas de cambio de instrumento disponibles en secretaría.