Deba acoge este sábado la 48 edición del concurso de pintura al aire libre Las calles del municipios se suelen llenar de artistas como éste. / ANDER SALEGI Los participantes podrán inscribirse el mismo día del certamen de 9.00 a 11.00 horas en el Palacio Aguirre ANDER SALEGI DEBA. Miércoles, 6 septiembre 2017, 09:04

Las calles del municipio se llenarán de artistas este sábado para celebrar la 48 edición del Concurso de Pintura al Aire Libre organizado por el Ayuntamiento, que un año más cuenta con la colaboración de la Asociación Haitz-Haundi y la Fundación Cárdenas. El consistorio ya ha publicado las bases para poder participar en este concurso.

En esta cita que congrega a pintores de diferentes localidades, la participación está centrada en personas que superen los 16 años de edad. El certamen comenzara a las 9.00, instante en el que los artistas dispondrán de dos horas para llevar a cabo el sellado de los lienzos en la sala de exposiciones del Palacio Aguirre. El plazo de entrega de las obras finalizadas será antes de las 14.00, en el mismo lugar donde se sellen. Los cuadros se efectuarán al aire libre, dentro del término municipal de Deba y alrededores, siendo el tema y la técnica de libre elección.

Una vez más, la sala de exposiciones del Palacio Aguirre será el lugar donde a las 18.00 se conozca la decisión del jurado y se proceda a la entrega de premios. El concurso repartirá 2.500 euros en ocho premios diferentes; cuatro de ellos los concederá el Ayuntamiento y el resto la Fundación Cárdenas. El ganador del concurso obtendrá 600 euros, el segundo clasificado 450 y el tercero 300. Estos premios junto al primer clasificado local no premiado que obtendrá un premio de 200 euros, correrán a cargo del Ayuntamiento.

Entre los galardones especiales de la Fundación Cárdenas, se encuentra el premio a la mejor obra en acuarela no premiada anteriormente 'María Esperanza Chavarri' dotado con 300 euros. El premio 'Marques de Prado Ameno' otorgará 150 euros al artista menor de 21 años y cuya obra no haya sido premiada anteriormente y en la cual la técnica sea libre. El ganador del premio 'Blanca Vilallonga', se llevará 300 euros por un trabajo de temática marina que no haya sido premiado anteriormente. Otro premio que otorgará la fundación será el del cuarto clasificado del concurso que podrá ganar un premio de 200 euros.

El Ayuntamiento de Deba, se quedará en propiedad del primer premio y el premio local. En cambio, la Fundación Cárdenas se quedará en propiedad de los premios especiales 'María Esperanza Chavarri' y 'Marques de Prado Ameno' y se reservara el derecho de compra del cuarto premio y del premio 'Blanca Vilallonga'.