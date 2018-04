Cuentacuentos en inglés en la biblioteca, mañana

La biblioteca municipal de Ermua ha organizado una nueva sesión de cuentacuentos en inglés, 'Story Time', para mañana sábado 14 de abril.

'Storytelling from around the World' es el título de esta nueva sesión, dirigida a niños y niñas de entre 4 y 9 años. Language School se encargará de la narración.

La iniciativa está incluida en el programa especial de actividades de fin de semana que organiza la biblioteca, y tiene un doble objetivo: por una parte, facilitar el acercamiento al mundo de los cuentos a través de la tradición oral; y por otra parte, mejorar las competencias lingüísticas en inglés de las niñas y los niños.

La actividad se llevará a cabo en Lobiano Kulturgunea a partir de las 17.30 horas. La entrada es gratuita, pero el aforo será limitado a fin de garantizar el desarrollo de la sesión en unas condiciones óptimas de silencio y calidad. Además, para evitar interrupciones, se ruega puntualidad.