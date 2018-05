Concierto del coro Aitzuri en Santa María

Mañana la iglesia Santa Maria de Deba acogerá un concierto de los coros Aitzuri de Deba y Eresmin de Donostia. El concierto comenzará a las 20.00 horas. Los debarras bajo la dirección de Ander Simal cantarán nueve canciones ('Ubi Caritas', 'Ave María', 'Nerea izango zen', 'Izar ederrak' etc.). Los de Donostia ofrecerán otras diez ('Signore delle cime', 'My Lord what a morning', 'Más vale trocar', 'Ay linda amiga', 'Jeiki jeiki', 'Kaiku', etc.) bajo la dirección de Jaime Tejadas.