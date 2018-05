El cadete masculino logra una victoria que le acerca más a la permanencia Endika, autor del gol del equipo cadete. El regional femenino pierde el derbi contra el Mutriku ANDER SALEGI DEBA. Miércoles, 16 mayo 2018, 00:22

El regional de división de honor se quedó sin recompensa. Los entrenados por Pixki comenzaron perdiendo con un gol en propia puerta. Gracias al vigésimo gol de Manci igualaron el encuentro. Pero el Urola se jugaba mucho. Cuando los locales saboreaban un punto, llegó el gol del Urola y dejó a los debarras sin recompensa. Todavía les quedan dos jornadas para finalizar la liga.

El regional femenino perdieron en el derbi ante el Mutriku. La primera parte aguantaron bien las locales, pero en la segunda mitad las de Mutriku lograron anotar dos goles que les valieron tres puntos. Este fin de semana darán por concluida la temporada.

Regional de honor Amaikak Bat- Urola, 1-2. Regional femenino Amaikak Bat-Mutriku, 0-2. Cadete masculino Oiartzun-Amaikak Bat, 0-1. Cadete femenino Tolosa-Amaikak Bat, 1-1. Infantil femenino Tolosa-Amaikak Bat, 4-1.

El cadete masculino está disputando un partido de ida y vuelta contra el Oiartzun en el que el ganador del duelo logrará la permanencia en categoría de honor. Los debarras se desplazaron para jugar el primer partido en Oiartzun y gracias a un gol de Endika lograron encaminar la permeancia a favor del Amaikak Bat. Todo se decidirá este fin de semana en Errota Zar. El cadete femenino empato a uno ante el Tolosa, quinto clasificado. Gómez fue la encargada de marcar el gol para las debarras. No ha podido ser y el equipo después de un año en la máxima categoría regresa al primera cadete. El equipo ha reaccionado demasiado tarde, en la segunda vuelta ha conseguido el triple de puntos que en la primera vuelta. Contra los equipos de abajo no han conseguido buenos resultados, mientras que con los de la zona alta sí, eso ha llevado al equipo a que los golaverajes con los conjuntos de la zona baja no fueran a su favor. El infantil femenino finalizó la temporada en casa del líder, el Tolosa. El único tanto debarra lo anotó Amaia.

Sorteo rifa

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 1.162, mientras que el 2.311 se ha quedado como suplente.