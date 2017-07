La Asociación Amigos del Camino de Santiago acondiciona dos caminos en Deba e Itziar Caminantes por la senda acondicionada para reducir el riesgo de accidentes. / ANDER SALEGI Una banda de asfalto antideslizante en el camino de San Roque y en Itziar un antiguo camino ha sido adecuado al tránsito de viandantes ANDER SALEGI deba. Sábado, 8 julio 2017, 00:57

La calzada o camino de San Roque es la antigua vía de unión del núcleo urbano de Deba con Itziar ya existente en el siglo XIV. Fue la única vía de comunicación entre ambas localidades hasta la construcción de la carretera de San Sebastián a Bilbao a mediados del siglo XIX. Este camino era utilizado por caminantes, animales de carga y carruajes.

Actualmente está pavimentada con una capa de hormigón que cubre desde hace cerca de treinta años un empedrado de caliza anterior. Por ella circulan automóviles, numerosos paseantes y peregrinos del Camino de Santiago, siendo cerca de 20.000 el año pasado. Además es parte del sendero Talaia en el tramo de Zumaia a Deba.

Según declaran desde la Asociación «en la bajada final hacia Deba se producen frecuentes caídas de caminantes sobre todo en días de lluvia debido a que el pavimento se encuentra muy desgastado y pulido». Para reducir el riesgo de accidentes se ha instalado una capa de asfalto antideslizante de un metro de anchura en uno de los lados del camino, que ha sido recubierta con una lámina de resina de color rojizo cuya finalidad es identificar claramente por donde es conveniente que camine el peatón. La obra se ha realizado entre el depósito de aguas de Agirretxe y la ermita de San Roque, en una longitud de 220 metros. Esta banda antideslizante no será exclusiva para las personas, pues la poca anchura del camino obliga que los automóviles la puedan pisar cuando tengan que cruzarse. Desde la Asociación consideran «que no se debe asfaltar el camino en toda su anchura pues ello permitiría que los coches circulen a mayor velocidad, con mayor riesgo de atropello para las personas en un camino rural que no ha sido diseñado para vehículos con motor».

El coste de las obras es de 15.000 euros aportados en su totalidad por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Deba, cantidad que procede de las aportaciones de los peregrinos que se alojan en el albergue de la estación, que en el pasado año 2016 fueron 9.150.

También ha sido recuperado un acceso a Itziar. El antiguo camino de subida desde el cruce de la carretera al núcleo urbano había dejado de utilizarse hacía muchos años y la vegetación lo había invadido por falta de uso. Por ello tanto los vecinos de Itziar como el resto de caminantes debían circular por el borde de la carretera, estrecha, sin arcén y con abundante tráfico originado por el polígono industrial. Esta situación suponía incomodidad y sobre todo riesgo de atropello, que desaparecerá con este nuevo acceso a Itziar, únicamente para peatones, al mismo tiempo que se recupera un camino histórico para todos los usuarios, que ha aparecido nuevamente con una anchura original de cinco metros.

La limpieza y la nueva señalización, con un presupuesto de 2.500 euros, ha sido impulsada por el Ayuntamiento, con subvención del Gobierno Vasco y aportaciones de la Entidad Local de Itziar y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Deba.