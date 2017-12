Animadeba comenzó con mucho público en la primera película del festival Un buen número de niños se acercaron a la proyección de ayer. / SALEGI La entrega de premios del concurso de cortinillas que se celebrará el próximo viernes cerrará el festival de animación ANDER SALEGI DEBA. Martes, 26 diciembre 2017, 23:52

La localidad debarra acogerá hasta el viernes, día 29, la décima edición del festival de animación de Deba. Durante estos días se proyectaran películas dirigidas a un público infantil y adulto. Ayer comenzó el festival de Animadeba con la película 'Nur eta herensugearen tenplua'. La sala de proyecciones del Kultur se llenó de un público infantil con ganas de ver el largometraje nominado a los Goya 2018 como mejor película de animación. Después se proyecto el largometraje 'En el techo del mundo' dirigido a un público adulto.

Hoy está previsto que continúe el festival con dos proyecciones. La primera estará dirigida a un público infantil, mientras que la otra estará más enfocada a un público adulto. A las 17.00 en el Kultur Elkartea se proyectará la película 'Laban, mamu txikia. A zer beldurra!', este largometraje sueco tiene una duración de aproximadamente 45 minutos. A las 19.00 se emitirá la película francesa 'La tortue rouge'. Se trata de una historia muda sobre un naufrago en una isla tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y aves. La película cuenta las grandes etapas de la vida de un ser humano. Debut en el largometraje del animador Michael Dudok de Wit (ganador del Oscar por su cortometraje 'Father and Daughter'). El film que se proyectará hoy es una coproducción de varias productoras francesas y el Studio Ghibli.

Mañana jueves, el bar Maxi acogerá el concurso de cortinillas a partir de las 19.00 horas. Como todos los años, en el Gaztetxe (22.00 horas) se proyecta una película. En esta décima edición del festival de animación se ha escogido 'Psiconautas, los niños olvidados'. Una película de animación española dirigida por Alberto Vázquez y Pedro Rivero. El largometraje (75 minutos) trata sobre Birdboy y Dinki dos amigos que luchan por no enfrentarse a la realidad en la que viven. Como exploradores que son, albergan la esperanza de encontrar un lugar mejor en el que vivir, pues la isla donde viven ya no es lo que era debido a un accidente industrial, y el aire que se respira es asfixiante. Esta película cuenta con muchos premios; Festival de Gijón: Sección oficial largometrajes de animación. Premios Goya: Mejor película de animación. Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor film de animación europeo. Festival de Annecy: Sección oficial a competición. Satellite Awards: Nominado a mejor largometraje de animación. Premios Platino: Mejor película de animación.

El ultimo día del festival, el 29, por la mañana a partir de las 11.00 en la biblioteca del Kultur Elkartea, el director de cine Kote Camacho explicará los procesos que ha seguido para realizar la cortinilla de esta edición. Se recomienda apuntarse en la oficina de turismo para poder asistir a esta charla. Por la tarde a partir de las 19.00 se proyectarán diferentes cortometrajes en el Kultur Elkartea. 10 cortometrajes con duraciones entre los 4 y 11 minutos se proyectarán, entre ellos destaca uno, 'All i need is you' del director debarra Aitor Oñederra. Los demás cortometrajes son: 'Areka' de Atxur Taldea. 'Hamabietan duelua' de Unai Guerra. 'The neverending wall' de Silvia Carpizo. 'Nunca pasa nada' de Javier Prieto. 'After work' de Luis Ulson. 'Decorado' de Alberto Vázquez. 'Kutxa beltza' de Isabel Herguera e Izebene Oñederrra. 'Knockstrike' de Genis Rigol, Pau Anglada y Merc Torices. 'Amarillo' de Ana Pérez. Para finalizar el festival, se celebrará una fiesta en el Zokoa, en ese lugar se llevará a cabo la entrega de premios del concurso de cortinillas y para terminar Unclose y Dj Tormento pondrán la música.

Recordar que hasta el día 29 en el salón de espejos del Palacio Aguirre está disponible una exposición ('Muittu') de la animación vasca desde 1980 hasta 2004. El horario de visitas es de 18.30 a 20.30 horas.