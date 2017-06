Escritores del valle del Deba destacan lo difícil que es vivir de la literatura

Los escritores David Agirre, Josune Murgoitio, Angel Mario Fernández y María Luisa Blasco participaron el martes en una conferencia sobre literatura que tuvo lugar en Soraluze. Cada uno de ellos presentó su libro y habló de su experiencia. Todos agradecieron al Ayuntamiento su aportación al abonar el 50% de cada libro que fuera adquirido en el acto. Y lamentaron que la concejala de Cultura no hubiera podido asistir.

El primero en hablar fue Angel Mario, con varios libros escritos y publicados, sin contar todos los premios literarios que tiene en su haber. «Es difícil vivir de esto, pocos lo hacen», aseguró. Y continuó diciendo que «el camino del escritor es largo y complicado». Angel ha recorrido muchas editoriales, tanto aquí como en Argentina y en muchas no ha conseguido nada. Frente a esto, existe la posibilidad de 'autopublicar'. En este sentido, algunas editoriales «te convencen de que tu producto es bueno, pagas, y luego, adiós muy buenas». Es la situación de muchos escritores con un libro publicado por una editorial.

Otra posibilidad es publicar el libro en Amazon por uno mismo. Así lo ha hecho Josune Murgiondo con 'Colores prohibidos' y Angel Fernández con 'La guerra del agua'. En este caso, hay que moverse para promocionar el libro.

Todos ellos dedican su tiempo libre a escribir y en algunos casos no es mucho. Tienen su empleo, en ocasiones más de uno, y sus otras obligaciones, como en el caso de David. «Me levanto todos los días a las 5, trabajo en una empresa, vivo en un caserío, hago cremas...», enumera. «Ni me imaginaba que iba a escribir una novela, hasta que me puse a ello y ha salido bien», asegura.

Hubo quien dijo que «el oficio del escritor siempre comporta cierta soledad, pero no deja de ser un oficio como cualquier otro». Aunque sobre este punto hubo diversidad de opiniones. No todos se lo plantean como un oficio, ni sienten lo mismo cuando escriben, ni cuando publican su libro, ni trabajan de la misma manera.

Sin embargo, lo que une a estos escritores de Alto y Bajo Deba es el deseo de escribir y la dificultad que conlleva.