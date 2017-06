Llenazo en el Aldats para ver el festival de ballet

El frontón Aldats, acogió el sábado por la noche el anual espectáculo de ballet de fin de curso ofrecido por los alumnos de Kulunka Dantza Taldea. Una vez más, el lugar se quedó pequeño para acoger a la gran afluencia de público que asistió a ver el increíble espectáculo de ballet. Prueba de que a los vecinos debarras les atrae el baile, y en concreto este tipo de funciones, es el numero entradas que se vendieron para este acto. Se agotaron todas las entradas, un total de 800 personas acudieron a ver el festival. Tres cuartos de hora antes de que comenzase el acto, las colas de gente llegaban hasta la plaza del ayuntamiento.

La función comenzó puntual y tuvo una duración de 75 minutos, en ese tiempo los más de cien alumnos de Kulunka de diferentes edades (desde los cuatro años hasta una edad adulta) y cursos mostraron a los vecinos del municipio 19 coreografías trabajadas a lo largo del curso. Los más pequeños, los debutantes, dieron el pistoletazo de salida con el baile 'Twist' de Chubby Checker. Después, la siguiente coreografía la interpretaron unas alumnas vestidas con alas. Los adultos interpretaron 'Lehia', una coreografía elaborada por Eneritz Zebeiro.

Las pequeñas, ataviadas con tutus, bailaron la coreografía 'Loreak' con una canción de Vivaldi. Unas alumnas vestidas de gatas se lanzaron al escenario a interpretar 'Cats', un musical compuesto por Andrew Lloyd. La sexta coreografía de la noche fue 'Nothing else matters', elaborada por Naroa Gurutzeta. En la próxima coreografía, los indios y los vaqueros se apoderaron del frontón Aldats para bailar amistosamente, sin ninguna trifulca entre ambos bandos. Igor y Nora formaron dúo para bailar la canción 'Bihotz' de Ken Zazpi.

Un clásico en el ballet que no pudo faltar fue 'El lago de los cisnes' de Tchaikovski. También hubo ocasión de ver danzas árabes interpretadas por un grupo de alumnas de Kulunka que se vistieron con prendas de ese lugar para la ocasión. Los alumnos adultos homenajearon a Tina Turner con un espectacular baile. Un hueco para la danza española también dejaron dentro del amplio programa. Las alumnas más veteranas, interpretaron una canción de Mecano. Para la decimocuarta coreografía los alumnos se vistieron de marineros para bailar una adaptación de una coreografía de Balnchine (coreógrafo destacado de EE.UUU). El siguiente baile fue 'Jet Set' una coreografía elaborada por Alaitz Izaga perteneciente al musical con el mismo nombre.

Hace un par de días los alumnos de ballet dedicaron un baile a Haitz Haundi por el mural que les regalaron que adorna la plaza del Bordatxo, pues bien, en el festival volvieron a bailar una coreografía parecida con caballetes y lienzos. No faltó una coreografía con la canción 'Don't stop me now', de Queen. 'My inmortal', del grupo de música Evanescence, fue la penúltima coreografía de la noche. Para terminar todos los cursos fueron apareciendo al escenario mientras bailaban 'La La Land' de la película con el mismo nombre.

Por último los alumnos de Kulunka recibieron una fuerte ovación por el maravilloso espectáculo ofrecido y el trabajo de Alaitz, Igor y Naroa que se encargaron de preparar cada coreografía fue recompensado con un ramo de flores para cada uno. Un año más el festival de ballet fue un éxito.