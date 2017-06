Juan José Cruz cede el testigo como taxista a Miguel Ángel Avellaneda

Tras 26 años y casi dos millones de kilómetros al volante, el placentino Juan José Cruz deja el servicio de taxi de Soraluze en manos de Miguel Ángel Avellaneda, elgoibarrés de origen uruguayo. Avellaneda posee una amplia experiencia como taxista, ya que se dedicaba a este mismo oficio en Uruguay, a lo que hay que sumar su experiencia como camionero. Cruz, por su parte, asegura que le ha llegado la hora de jubilarse y ha encontrado un reemplazo joven.

La experiencia es un grado, sin duda. Pero no es suficiente, ya que cada plaza tiene sus peculiaridades y Soraluze no es una excepción. En este sentido, Juanjo le ha dado algún que otro consejo al recién llegado. Uno de ellos, que no pase mucho tiempo en el bar, por aquello de no dar mala imagen. De hecho, si algo se puede decir del taxista saliente es que siempre estaba al pie del cañón. Sin importar el frío, el calor o la lluvia. Y cuando no estaba en la parada del taxi, contestaba a la llamada y acudía sin dilación. Por una parte, va a disfrutar de un merecido descanso, pero por otra, asegura que tiene «mono». No en vano, para él el taxi ha sido mucho más que un medio para ganarse la vida. Cuando le tocaba un servicio que implicaba una larga distancia en tiempo limitado, al regresar a casa, no sentía cansancio, sino satisfacción. Como aquella ocasión en la que tuvo que entregar unas piezas de una empresa de Soraluze a un cliente en Alemania.

Ambos tienen en su haber decenas de anécdotas. Juanjo recuerda una ocasión en la que una señora a la que debía llevar a Cáceres se tragó el tapón de una botella y casi se ahoga. «Desde que expulsó el tapón hasta llegar a destino llevaba un ojo en la carretera y el otro en el asiento trasero del coche, por si a la señora se le volvía a ocurrir meterse el tapón de la botella en la boca».

Para ponerse en contacto con el nuevo taxista, el teléfono es el mismo de antes, el 607.22.08.08.