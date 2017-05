El coro Aitzuri, junto al de Santa Cecilia de Donostia, ofrecerá un concierto en Deba

El Coro Aitzuri de Deba ofreció hace un mes un concierto en Jávea (Alicante), acompañando al coro de esa localidad, los cuales visitarán el municipio debarra el 22 de julio para ofrecer un nuevo concierto acompañando al coro local. Esta vez, no se van tan lejos y por ese motivo quieren ofrecer un concierto en la iglesia Santa María de Deba ante sus vecinos. No estarán solos, y es que el coro Santa Cecilia de Donostia acompañara al debarra en un espectacular concierto que comenzara a las 20.00 el sábado, 3 de junio.

Coral Santa Cecilia

En 1928 Inocencio Gaztelumendi fundó la Coral Santa Cecilia con la intención de difundir la música religiosa y el folklore vasco. Tras él, otros directores se hicieron cargo de la Coral obteniendo diversos premios en concursos nacionales e internacionales.

Además de los diversos concursos también ha participado en ciclos en Donostia, Zumarraga, Ordizia, Errenteria, Haro, Logroño, Torrevieja, Viena y París. En 2013 ha colaborado con la Akademishes Orchestra Berlín interpretando la misa en Mib de Schubert en la Philarmonie de Berlín, y desde enero de 2016 colabora asiduamente con la Coral Andra Mari, participando en Musikaste, Quincena... junto a orquestas como la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Radio Franckfurt,...

Desde enero de 2009 su director es Kepa Martínez de Albéniz.

El programa de la coral está compuesta, entre otras, por Hear My Prayer, O Lord (H. Purcell), Quem Vidistis Pastores (T. L. de Victoria) y Herr, Non Lasset Du Deinen Diener In Frieden Fahren (F. Mendelsson).