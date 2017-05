Protestas de los vecinos por los excrementos de perros en la vía pública

A pesar de que el Ayuntamiento colocó hace unos cuanto meses, una serie de carteles bajo el lema, 'Mendaro Garbi', haciendo especial hincapié en que los dueños de los perros recogieran los excrementos de sus animales, parece que el mensaje no llega como se esperaba y hay mucho que hacer todavía en este sentido.

Desgraciadamente sigue siendo habitual, encontrar excrementos de perros en la vía pública, el puente que une Azpilgoeta con la Herriko Enparantza es una de las zonas 'estrella' y qué decir hay de las zonas verdes y parques... En estos lugares es donde se han colocado los carteles, pero aunque se ha mejorado, aún siguen apareciendo excrementos y también puede verse a los perros campar a sus anchas, aunque debieran de ir atados.

Aún hay mucho trabajo pedagógico que realizar y mientras tanto se suceden los encuentros 'desagradables' y por este motivo, alguien de manera anónima ha decidido tomar cartas en el asunto. Los dos bancos colocados en el paseo fluvial, han aparecido llenos de frases que directamente acusan a los dueños de ser «negligentes» e «irrespetuosos», escritas, con letras bien grandes y en un color rojo llamativo resultando difícil que no atraigan la atención de quienes paseen por esa zona. Quien o quienes hayan escrito su particular protesta esperan que en esa bonita zona, toda persona pueda disfrutar del lugar sin miedo a pisar nada que no sea parte de la naturaleza que rodea al lugar.