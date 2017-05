Los arrantzales vuelven a la mar, tras suspender las faenas

Los arrantzales volvieron a la mar ayer por la mañana, pese al fuerte viento existente, tras cumplir dos días de 'bandera'; es decir suspensión de las faenas por los bajos precios que había dado la especie durante los días 18 y 19 de mayo.

La presencia de anchoa pequeña de entre 45 a 55 piezas en el kilo había conducido a un descenso de las cotizaciones de entre 0,90 a 1,80 euros-kilo, segun su diferente calidad. Esto obligó a parar las ventas, el pasado jueves, día 18 y el viernes día 19. En cuanto a los viernes, es un día con escasas ventas en el mercado que se aprovecharon los bajos precios para parar también.

Al tanto de las capturas

Ahora, se estará al tanto de las capturas y tallas que se puedan suscitar a lo largo de esta semana, una vez que, si se vuelve a producir la presencia de talla pequeña, con precios bajos, se volverán a parar las ventas.

Esta situación, de anchoa pequeño y bajos precios, es muy diferente a la ocurrida en la segunda semana de mayo, desde el pasado 8 al 12 de mayo que resultó ser una de las más productivas en descargas y de mejor cotización. La especie contó con una calidad sobresaliente debido a la cantidad de partidas de gran tamaño. En los muelles se subastó mucha anchoa en unos días muy fructiferos, en el que dos terceras partes de esas descargas se trataba del bocarte «ideal» para las fábricas de conserva.

Inmenso banco de anchoa

Sucedió que un inmenso banco de anchoa madura apareció el día 8 frente a Getaria. Un puñado de barcos dio con la punta de ese banco cuando comenzó a recorrer el Cantábrico hacia el oeste. El resto de barcos se dirigieron hacia donde faenaban estos barcos, y empezó la persecución.

Fueron cuatro días en la mar, con importantes capturas, en los muelles y en las lonjas. «Había gran cantidad de pesca, se encontraba a las puertas de casa y el tamaño de la anchoa resultó excelente. Hace un montón de años que no se veía un pescado tan bueno, años que no se vendían en la lonja partidas de pesca tan grandes de calidad y desembarcadas por muchos barcos, no partidas sueltas», destaca un conservero que se había aprovisionado de la especie por contar con un excelente tamaño, para su transformación en la planta conservera.