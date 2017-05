Ibon López será el nuevo entrenador del Aurrera

Ibon López entrenará el Aurrera de Ondarroa, en la División de Honor Regional de Bizkai, mientras que Mikel Aramaio Aristondo será el director deportivo del club, en labores de coordinaro general. López había sido entrenador del Berriatuko, durante las dos últimos años sustituyendo a Joseba Plaza, que sale del cargo junto a sus tres colaboradores: Ander Garmendia segundo entrenador, Mikel Aramaio Basterretxea que deja el cargo de prepaparador físico, mientas que Mikel Santiso deja de ocupar el cargo de entrenador de porteros, pero seguirá colaborando con el club. Según comentó el presidente del Aurrera, Eladino González, «hemos celebrado una reunión de cierre de la temporada y queremos contar con la plantilla, aunque los jugadores no nos han contestado de momento. Le habíamos ofrecido la continuidad a Joseba Plaza, pero por necesidades laborales no va a poder seguir». No obstante, Eladino apuntó que «vamos a tratar de hacer un equipo fuerte porque esta categoría en Bizkaia es más fuerte que en Gipuzkoa, en la que hasta ahora veníamos jugando. Estamos mirando jugadores para reforzar la plantilla. No vamos a confiarnos porque siempre a un descenso le sigue otro. Lo que queremos es volver a la Tercera División que es nuestra categoría».

Junto a ello, el Aurrera mantiene un convenio con el Berriatuko, equipo que seguirá suministrando jugadores al equipo rojillo. «Esto nos garantiza que nuestra cantera se pueda formar en un equipo intermedio como el Berriatuko».

Oinatz Aulestia

El potero ondarrutarra Oinatz Aulestia ha completado una gran temporada en el Atlético Baleares, equipo que juga mañana el play-off de ascenso a Segunda A, contra el Toledo. Oinatz, a sus 36 años, ha jugado 34 partidos en el equipo de la isla y ha encajado 30 goles. El equipo ha quedado cuarto en la liga y ha conseguido 61 puntos.