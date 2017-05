Cuidar la salud a través de la columna vertebral

Xabier Mendiaraz, fisioterapeuta y especialista en terapias manuales y quiropráctica, ofrecerá una charla sobre la quiropráctica y los múltiples beneficios de ésta en la salud. La quiropráctica es una profesión sanitaria, reconocida por la OMS, que se ocupa del mantenimiento, prevención y recuperación de la salud a través del sistema nervioso.

Desde esta práctica Mendiaraz corrige las interferencias que crea la columna vertebral en el sistema nervioso realizando ajustes manuales específicos.

La columna vertebral es la encargada de proteger el sistema nervioso y cualquier subluxación puede crear interferencias en la comunicación entre el cuerpo y el cerebro, derivando de esta falta de comunicación problemas en la salud como puede ser: trastornos del sueño, fibromialgia, asma, migrañas, mareos, lumbagias, hernias...

Nuestro cuerpo va dando señales de que algo no funciona bien, pero en ocasiones hasta que algo no sea doloroso no le prestamos atención. Las posturas en el trabajo y en la cama son las que más debemos de cuidar y a quienes más atención se les ha de prestar, estando completamente prohibido dormir boca abajo.

El síntoma es el último paso que da el cuerpo para avisarnos de que algo no funciona correctamente y el objetivo que persiguen desde la quiropráctica es corregir el problema desde la base.

Esta charla se impartirá el martes, día 16 de mayo a las 18.00 horas en el Ayuntamiento de Mendaro.