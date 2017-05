El sonido de un violín para protestar por el ruido de la A8

Joseba Olazabal, más conocido en Mendaro como 'Granja', lleva varios años revindicando mejoras en la autopista A8 a su paso por Mendaro. Si el año anterior fue noticia porque comenzó a colocar carteles cuantificando el número de accidentes que ocurrían en la zona, ahora lo es porque es habitual verlo tocando el violín. Con su particular forma de protesta, Joseba denuncia la contaminación acústica a la que él y otros vecinos de la zona están sometidos de forma continua.

Parte de las reivindicaciones de Joseba, prevención de accidentes y ruido, han sido tenidas en cuenta. El eco de ellas fue escuchado en parte y Diputación accedió a la mejora del asfaltado, concretamente fresaron la carretera y con ello se ha logrado que en un año la siniestrabilidad haya desaparecido, si Joseba llegó a cuantificar más de 150 accidentes en un año, desde la obra a fechas actuales, el número de accidentes ha sido de 0.

Además de fresar la carretera también colocaron bandas sonoras a los lados de la autopista y con ello han añadido un plus a la contaminación acústica existente y ésta es justamente la razón de porqué Joseba toca el violín. Joseba, quiere llamar la atención, que la gente le pregunte porqué diariamente toca el violín al lado de la autopista. Y con su peculiar modo 'operandum' está logrando este propósito. Denuncia el ruido existente y solicita que Diputación adopte medidas, como es la colocación de paneles anti ruido, tal y como se encuentran en la zona de Bizkaia, Zarautz y Donostia. La respuesta que hasta ahora ha recibido de Diputación es que han medido el ruido y éste no alcanza el máximo estimado, 63 de un total de 65. Joseba, cree que el informe no es correcto, porque la densidad de tráfico va en aumento, incluso hay una previsión de que ésta aumente en un 6% y, dependiendo de ciertos factores, como son la climatología, tipo de transporte, fechas festivos y vacacionales y horas punta del día, la densidad varía y con ella también el ruido, subiendo o bajando dependiendo de las variables mencionadas.

Joseba solicita una copia de este informe para poder contrarrestarla con otros estudios, pero de momento la respuesta es una negativa. Mientras que todo siga igual, seguiremos viéndolo junto a la A8 a su paso por Mendaro.