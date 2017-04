III. Zarata Gauak Gaztetxea animatuko du gaur

Gaztetxean apirilerako antolatutako ekimenik garrantzi-tsuena ospatuko da gaur, izan ere gaueko 22:30etatik aurrera 'III. Zarata Gaua' gauzatuko baita. Hilotz eta Bullets of Misery taldeak ekarriko dituzte, biak ere metal arlokoak eta euskaraz abesten dutenak. Lehenak Lasarte-Oriakoak dira eta dagoeneko zazpi urte daramatzate eskenatoki gainean, ondorioz zenbait disko ere kaleratuak dituzte; 'Giza ankerkeria' eta 'Hil ala bizi' deitutakoak besteak beste. Talde metaleroak jarraitzen dituztenen iritziz asko irabazten omen dute zuzenean, beraz arrazoi bat gehiago gaurko kontzertuaz gozatzeko. Hiru kide dira taldea osatzen dutenak; Pablo Cabases gitarran, Mikel Yarza ahotsean eta baxuan eta Etxahun Urkizu baterian. Bullets of Misery taldekoak berriz gernikarrak dira, eta hauek ere gutxienik badute disko bat kaleratua, 'Purificatio Per Agone' deitutakoa. Hauek ere hiru dira eszenatoki gainean; Dubo ahotsean, Egia baxuan eta Agony baterian. Indarra dute ezaugarririk nagusiena, eta hori gaurkoan ere agerian utziko dute zalantzarik gabe. Maila honetako kontzertu bati aurre egiteko, 4 euroko sarrera kobratuko dute eta ohi bezala gaztetxeko barra irekia izango da zerbait hartu nahi dutenentzat.