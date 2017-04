La semana Santa cuenta también con un amplio programa litúrgico que se divide en funciones más espectaculares como puede ser las que se celebran en la parroquia, o los más recogidos como los que se celebran en el convento de Santa Katalina, sin olvidar el vía crucis que se celebrará mañana viernes hasta la ermita del Calvario que es el acto más popular de todos.

Hoy festividad de Jueves Santo, a las 17.30 horas se celebrará la misa infantil en la Parroquia, mientras que a las 19.00 se celebrará la eucaristía de la Cena del Señor. En el convento la eucaristía de la última cena se celebrará a las 20.00 y por último a las 22.00 horas se anuncia la celebración de la Hora Santa en la Parroquia. Por lo que respecta a mañana viernes, a las 8.00 de la mañana se celebrará la edición número 65 del via crucis al Calvario. Hasta el alto del Calvario los participantes irán acompañados por música de ambiente y a partir del alto y hasta la ermita se completarán todos los pasos con un acto final de penitencia. Quienes no puedan acudir a la ermita, a las 11.00 se celebrará el via crucis dentro del convento.

La pasión con procesión

Pero sin duda el acto más espectacular del Viernes Santo se celebrará mañana viernes a partir de las 18.30 en la parroquia con la celebración de la Pasión que finalizará con la procesión en torno a la plaza Txurruka hacia las 20.00 horas aproximadamente. Como es habitual se sacarán los dos pasos; el Cristo en el sepulcro y la Virgen Dolorosa, donde también estarán presentes el Coro Parroquial y la Banda de Música. Con anterioridad, a las 6.30 de la tarde también se celebrará la pasión en el convento.