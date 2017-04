Las ochenta familias de Kamiñalde están «frustradas» por no poder volver a sus casas

Las más de 80 familias de Ondarroa, desaolojadas de sus casas de Kamiñade están frustradas al no saber cuándo volverán a sus casas tras 13 meses. El Ayuntamiento sigue a la espera de 5 millones de Diputación y Gobierno vasco para concluir las obras de Kamiñalde, pero las familias desalojadas no aguantan más y aún no pueden ocupar sus viviendas desde que resultaran afectadas por el desprendimiento de la ladera de Kamiñalde en marzo del pasado año. Todo este colectivo ha mostrado su «enfado y frustración» al desconocer todavía cuándo podrán volver a sus casas. Así lo pusieron de manifiesto en un encuentro informativo celebrado el lunes en Ondarroa, en el que los responsables municipales detallaron a estas familias la situación de las obras y las necesidades de financiación.

El desprendimiento obligó a desalojar a 176 familias de sus casas, aunque 70 de ellas accedieron a sus viviendas en julio, y en octubre otras 30. Quedan 84 que todavía tendrán que vivir fuera de sus viviendas. Aunque en principio se estimaba que la mayoría de ellas podrían regresar a sus casas en el mes de marzo, pasada esa fecha, la falta de 5 millones de euros para acabar los trabajos impide saber una fecha aproximada para que se vuelvan a ocupar las casas desalojadas. «No está concretado cuándo se va a hacer la segunda fase de la obra porque no hay dinero. El Ayuntamiento presentó una propuesta al Gobierno vasco y Diputación el 21 de marzo, por la que el Consistorio arreglaría los desperfectos de las casas y las expropiaciones del monte, y Gobierno vasco y Diputación aportarían los 5 millones para las obras de la ladera, pero aún no hemos obtenido respuesta», indican desde el ayuntamiento.

Después de fiestas

Por ello, desde el Ayuntamiento se espera recibir comunicación de ambas instituciones después de Semana Santa. Para concluir los trabajos faltan 5 millones de euros, de los cuales 2,3 millones son para terminar obras de «emergencia» y luego poder hacer las de «urgencia», con otros 2,7 millones.

El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de las familias afectadas para informarlas puntualmente.