Aclaraciones del PNV sobre el tema de la Entidad Local Menor de Itziar

EAJ-PNV de Deba quiere dejar claro «y lo diremos dónde y las veces que haga falta, que no estamos en contra de una Entidad Local Menor para Itziar, sino de ésta en concreto». Dan la razón en que fue el gobierno foral de Markel Olano quien impulsó este modelo y las Juntas Generales de Gipuzkoa instaron al ayuntamiento de Deba a desarrollar una ELM para Itziar, con el objetivo de dar cauce a sus deseos y acercar los servicios municipales de Deba.

Durante este tiempo ha quedado claro que «todos apostamos por una ELM para descentralizar y dar autonomía a Itziar». Durante estos dos últimos años «hemos hablado de competencias y presupuestos e intentado alcanzar un convenio. No creo que los representantes de la ELM puedan negarlo», señalan desde el PNV. «Estos mismos sabían perfectamente que tenían que presentar un presupuesto detallado. Quedó claro en las reuniones. El ayuntamiento lo comunicó por escrito bastante antes del día 27 de marzo. No vamos a tensar la cuerda, vamos a sentarnos por el bien de todos. Si todos los partidos estamos de acuerdo en que la ELM es una herramienta adecuada, y en la organización de las competencias, ¿dónde está el problema? Pues sí, señores, en el territorio. Y todos sabemos que ese es el principal obstáculo, y guste o no, hay que sentarse a hablar».

Decisión y decreto

Desde el PNV dicen que «no tratemos de engañar al público con que la Diputación y el TSJPV dan legitimidad al territorio actual de la Entidad Local Menor». Quien decide el modelo de descentralización de Deba «es el pleno de este ayuntamiento y la Diputación se limita a dar forma a la decisión de Deba mediante un decreto. Ante una demanda en la que se alegaba que había diferencia entre el territorio aprobado en pleno y el posteriormente reflejado en el decreto foral, el TSJPV simplemente estimó que el Decreto Foral es correcto y que no hay diferencia con el territorio aprobado. Ni más ni menos. El modelo de descentralización del pueblo lo decide el pleno del Ayuntamiento de Deba. Y hace dos años se forzó la situación para aprobar una ELM sin consenso y con una gran mayoría del pueblo en contra. Hemos dado la oportunidad a la ELM de trabajar y «valoramos positivamente el trabajo realizado por Auzo Udala en organizar a los barrios y en potenciar la participación de los vecinos. Han trabajado en una organización paralela a la oficial en el que participan representantes de todos los barrios y debemos aprovechar esa implicación», continúan.

El PNV declara que «ya va siendo hora de buscar soluciones. EAJ-PNV desde el momento en que votamos en contra de esta Entidad Local Menor propusimos que había que buscar un modelo consensuado, y apostamos por una ELM que englobe el casco de Itziar e Itxaspe y que la administración municipal se implique en el resto de barrios. Para acercar los servicios a los barrios no es necesario que tengan una entidad jurídica».

El PNV afirma mantener «las puertas abiertas al diálogo con todo el que haga falta por el bien del pueblo».