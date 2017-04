EH Bildu, sorprendido de «que se haga responsable del retraso de los presupuestos» a la ELM de Itziar

Ante la polémica suscitada sobre la responsabilidad que la Entidad Local Menor de Itziar tuvo en el retraso de la aprobación de los presupuestos, EH Bildu de Deba, en una nota de prensa, señala que «nos sorprende que se haga responsable del retraso de los presupuestos a la Entidad Local Menor de Itziar, cuando se ha presentado el primer borrador del presupuesto completo el 2 de febrero de 2017».

Hay que recordar que los presupuestos del 2017 se han aprobado con los votos de Debarren Ahotsa y PNV, ya que EH Bildu dista «mucho de estar de acuerdo con este modo de actuar». Para EH Bildu, «los presupuestos son muy importantes, ya que en ellos se deben reflejar los compromisos adquiridos para las diferentes iniciativas e inversiones». Por ello EH Bildu «ha hecho 19 propuestas concretas y planteado una serie de inversiones con fondos de tesorería, remanente con el que cuenta este ayuntamiento, y por primera vez, mayor que la deuda de los saldos de préstamos pendientes». La coalición subraya que este año, al contrario que el pasado, Debarren Ahotsa no convocó una reunión entre partidos para trabajar los presupuestos. «Este año no ha sido así, no pudiendo comentar ni argumentar nuestras propuestas».

En lo que respecta a la ELM, EH Bildu destaca que «no hay que olvidar que el objetivo principal del gobierno municipal de esta legislatura es deshacer la Entidad Menor de Itziar, y claro, hay que volver a poner el tema en la agenda».

«Queremos recordar que la aprobación inicial de la ELM de Itziar fue por unanimidad en los mismos parámetros que la aprobación final, que por cierto no fue con 7 como se ha dicho, sino con 8 votos a favor y 5 en contra. Expediente que ha avalado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y también defendido en el portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Imanol Lasa. También hemos podido ver hace poco dando su apoyo al viceconsejero Bittor Oroz en una visita realizada a Itziar en su segundo aniversario».

Pero para EH Bildu «lo más importante es que la entidad menor de Itziar es un instrumento de convivencia, como hemos podido ver estos dos años de trayectoria, sin causar ningún perjuicio para Deba, y que además responde a la voluntad popular de los vecinos de los barrios, que fue refrendado por dos consultas con una alta participación y apoyo. Porque las leyes no son más que instrumentos para la materialización de la voluntad popular, principio democrático del derecho a decidir». Por lo tanto «no intentemos hacer demagogia en nombre del acuerdo, consenso o participación».