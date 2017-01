Triunfo con un gol tempranero de las chicas del regional

El primer equipo del Amaikak Bat comenzó la segunda vuelta del campeonato sumando un punto in extremis. Los debarras se desplazaron a Errenteria para enfrentarse al Touring. El partido arrancó bien para el Amaikak cuando, a los 23 minutos de juego, Duñabeitia puso por delante en el marcador a los debarras. La primera mitad finalizó con esta ligera ventaja pero en la segunda llegó el caos. Los locales dieron la vuelta al resultado. Los goles llegaron de un disparo que se coló por la escuadra de Sagarna y el otro desde los once metros. Los entrenados por Urkiri tuvieron que afrontar los últimos minutos del encuentro con dos jugadores menos, tras la expulsión del capitán, Indamendi, y del otro compañero de la zaga, Beitia. Pero los regionales no agacharon la cabeza y se lanzaron al ataque con intención de darla la vuelta al marcador. En el último momento del encuentro, Esnaola aprovechó un barullo dentro del área para lanzar el balón al fondo de la portería y de esta manera al menos rescatar un punto para el equipo debarra.

RESULTADOS División de Honor Regional: Touring - Amaikak Bat. 2-2. Regional femenino: Amaikak Bat - Orioko. 1-0. Juvenil Honor: Aloña Mendi - Amaikak Bat. 3-4. Liga vasca cadete: Getxo - Amaikak Bat. 3-2. Cadete honor femenino: Amaikak Bat - Añorga. 1-0. Primera infantil fase campeones: Amaikak Bat - Beti Gazte. 3-0. Infantil txiki: Ostadar - Amaikak Bat. 4-1. Infantil femenino: Amaikak Bat A - Urki A. 2-4 Urola - Amaikak Bat B. 3-1.

Las chicas del regional sumaron tres puntos más gracias a un gol tempranero. El gol llegó a los cinco minutos de iniciarse el encuentro, una falta lanzada desde fuera del área, encontró el remate de cabeza de Falagan quien, de esta manera, anotó el único gol del encuentro. Después el partido se congeló, no hubo apenas ocasiones para ninguno de los dos equipos. Las debarras se sentían cómodas con el resultado favorable, mientras que las del Orioko no lograban llevar mucho peligro al área local. A pesar de sumar los tres puntos y de jugar bien, el equipo no logra zafarse de la última posición.

Continúa la racha

Los juveniles continúan ampliando su buena racha, otra nueva victoria, esta vez más trabajada que la anterior, les da la cifra de cinco triunfos consecutivos a un equipo que le está cogiendo gusto a ganar. Los encargados de marcar fueron Etxaniz, Beitia, Eskudero y Arufe.

Los cadetes, una vez más se quedaron a las puertas de lograr lo que supondría la primera victoria de la temporada. Cada vez juegan mejor los debarras y partido tras partido lo van demostrando, al final llegará la esperada victoria.

Las chicas del cadete, después de cuatro jornadas sin conocer la victoria, volvieron a ganar gracias a un gol de Malen.

El primera infantil, gracias a la goleada de la última jornada aspira con los primeros puestos. Y es que su posición en la tabla les permite mirar con esa ambición, son terceros a cuatro puntos de los dos primeros clasificados. Los encargados de marcar los goles debarras fueron Imanol en dos ocasiones y Luken.

El infantil txiki sufrió una nueva derrota, esta vez en Lasarte-Oria. El único tanto debarra lo anotó Manex.

Los dos equipos de las chicas del infantil perdieron. Por un lado el equipo A perdió en Errota Zar contra el primer equipo del Urki. Las encargadas de marcar los goles debarras fueron Landa y Judith. El equipo B se desplazó a Zumarraga para enfrentarse al Urola, cuando llegaron al campo de Argixao, se encontraron con un campo completamente helado. Lo que hizo que tuvieran que jugar con un balón de color naranja. Otra curiosidad de este encuentro fue que las debarras tuvieron que jugar con la segunda equipacion. El único gol llegó de los pies de Maren.

Sorteo rifa

Esta semana el club ha realizado dos sorteos de la rifa semanal del Amaikak Bat ya que el realizado hace 15 días ha quedado desierto. El 2.245 ha sido el ganador del primer sorteo, siendo el 1.515 el números suplente. En el segundo sorteo, el ganador ha sido el 1.362, siendo el 1.120 el suplente.