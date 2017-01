B+I aboga por una consulta sobre la sokamuturra

La plataforma Berdeak+Independienteak, básica para la gobernabilidad municipal dado que rompe el empate que se da en la composición de la Corporación, realiza un balance cargado de intenciones en su último boletín informativo. La apertura se la dedican a la sokamuturra, tan implantada en la localidad, donde abogan por un referéndum sobre la misma basada en los siguientes razonamientos: «porque a pesar de que no queremos reconocerlo puede tratarse de malos tratos a los animales, porque no vale la argumentación de que es una tradición, porque para que nosotros lo pasemos bien no tiene que sustentarse en el sufrimiento infligido, porque son conscientes que la pervivencia de razas autóctonas como el betizu o la raza navarra están basados en el 'juego' que se efectúa con ellos y finalmente porque éstos y otros conceptos debieran ser debatidos entre la población».

El resto de puntos son un resumen de los acuerdos municipales más importantes en los cuales han sido protagonistas como la abstención del proyecto de centro de transformación de Mijoa o la actitud aplicada en la aprobación de los presupuesto del pasado año. Respecto a los puntos de actualidad realizan toda una declaración de intenciones cuando señalan que siguen creyendo «que el precio del progreso que se quiere implantar en Mutriku no debe pasar por una merma patrimonial, ni una degradación ambiental ni una preeminencia del interés privado sobre lo público».

Respecto al Plan Especial del Puerto, recuerda que «nos prometieron desde altas instancias un programa de participación ciudadana para integrar todas las visiones sobre lo que debe ser el futuro de todo este ámbito, y hasta el momento no se ha hecho nada». Respecto al vivero para las iniciativas que provengan del Centro de Acuicultura, subrayan que la financiación parcial de 90.000 euros no debiera corresponder al Ayuntamiento si no al Gobierno Vasco, a la vez que indican que «si se quiere invertir en un vivero de empresas, un concurso público debiera posibilitar las mismas oportunidades para cualquier otro tipo de proyecto empresarial».

Para concluir muestran su solidaridad y apoyo a todas las personas que directa o indirectamente sufren el azote de las grandes enfermedades de nuestro tiempo, tanto conocidas como raras.