Arantxa Tapia lleva las reivindicaciones del sector de altura a Madrid

El Gobierno Vasco ha llevado a Madrid los problemas del sector pesquero de Ondarroa solicitando la consejera de Desarrollo Económico al Ministerio que garantice el reparto de cuotas y su posterior gestión conforme a los intereses de la flota vasca. En el encuentro de Tapia con la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina, se habló de cuestiones que afectan al sector de la pesca de bajura y altura. En el caso del sector de altura de Ondarroa, Tapia mostró a la ministra la obligación del desembarque de especies que ha creado incertidumbre en el sector pesquero local. La prohibición de los descartes de especies plantea cambios en la explotación de las empresas que están levantando una notable preocupación por afectar a todas las especies reguladas por la UE con TACs y cuotas en el año 2019.

Tapia señaló que la flota de bajura vasca está preocupada por el reparto de las cuotas, tanto las repartidas, como las que quedan por repartir. Por lo que respecta a las repartidas, verdel y chicharro, el Gobierno Vasco reclama consolidar el reparto interno de éstas y hacer frente a dos cuestiones: Respecto al verdel, se pidede que se evite que la compra por parte de armadores de otras comunidades autónomas de barcos vascos de artes menores altere el reparto de las cuotas asociadas a los barcos ubicados en puertos de Euskadi. El Gobierno Vasco pide, en este sentido, que el Ministerio modifique el decreto que regula los «puertos bases» y garantice las cuotas correspondientes a la flota vasca.

Respecto al chicharro, exige al Ministerio que no traslade el 50% de la cuota de la zona 2A-14 (costa gala donde los arrantzales disponen de una importante actuación) a la zona VIIIC, donde su presencia es menor. De las especies principales que no están repartidas, a la flota vasca le afecta la anchoa y el bonito del Norte. Por ello, Tapia pidió al Ministerio que no ceda «ni un solo kilo» a Francia, antes de conocer cuál puede ser el resultado de la costera y no conocer si habrá cuota sobrante finalizada la campaña. Respecto a la pesca de bajura, el Gobierno Vasco solicita mayor relación bilateral, de forma que puedan abordarse cuestiones específicas de la flota vasca directamente con el Ministerio.

Por otro lado, el Gobierno Vasco ha preguntado al Ministerio si va a reaccionar con respecto a la posibilidad que ha abierto Francia (principal competidor europeo) de que barcos del estado accedan al Registro Internacional Francés y obtener beneficios fiscales y sociales con los que cuenta la flota mercante. Asimismo, ha constatado que la flota atunera reclama recuperar un papel de la Subdirección de Acuerdos Internacionales de cara a facilitar acuerdos de pesca que interesan al sector.

Además se ha interesado por el Plan Estratégico del sector atunero, aprobado hace dos años, donde se preveían inversiones que han sido incumplidas.