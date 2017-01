Hoy comienza el ciclo de cine infantil

La película 'Pixi Post y los genios de Navidad' abre hoy el ciclo de cine infantil organizado por la Asociación de Padres y Madres Atxolin y la comisión de cultura del Ayuntamiento, continuando con la colaboración iniciada el año pasado.

El ciclo esta formado por 6 películas, estrenadas en los últimos años, que se proyectarán los domingos por la tarde, a las 17.00, cada quince días, entre enero y marzo.

Las películas están dirigidas a niños y niñas entre 4 y 12 años, si bien podrá asistir cualquier persona. La entrada es gratuita para los socios y socias del AMPA Atxolin, y de 1 euro para el resto.

Bernardina García

Bernardina García, la mujer que pidió ayuda recientemente debido a las condiciones en las que vive, ha querido responder a lo dicho por el Ayuntamiento sobre su caso. El consistorio aseguró que «a fecha de hoy, no existe solicitud no atendida en plazo», a lo que Bernardina responde que «hace cinco años desde Servicios Sociales me dijeron que me incluirían en una lista para facilitarme una vivienda y sigo esperando». Por otra parte, Bernardina asegura que desde Servicios Sociales le dijeron que «no tenía que haber estado pagando los recibos de luz, agua y basura durante los últimos tres años».