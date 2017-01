Deba despidió el año con música y deporte

Las dos citas se celebraron por la mañana. La primera de ellas, fue la octava edición de la carrera de San Silvestre. Los más pequeños del municipio fueron los primeros en comenzar a correr. Los niños 4 a 7 años fueron lo que dieron el pistoletazo de salida a esta nueva edición de la tradicional carrera de fin de año recorriendo una distancia de 200 metros. A continuación, les siguieron los grupos de 8 a 10 años (con un tramo de 400 metros) y por último los de 11 a 14 años (1.000 metros). En total más de 200 niños participaron en la carrera del apartado infantil.

La prueba de los adultos comenzó a las doce en punto. Más de 200 corredores tomaron la salida desde la plaza del Ayuntamiento. Cada uno lo hizo a su manera, algunos disfrazados, otros con la indumentaria de conjuntos deportivos locales, pero la vestimenta daba igual, lo más importante era que cada uno terminase el año de la mejor manera posible, y qué mejor manera que acabarla haciendo deporte. Durante los 5,3 kilómetros de los que constaba la prueba Iñaki Sagarna fue en cabeza, y al final después de 16 minutos y treinta segundos cruzo la línea de meta en primer lugar repitiendo galardón un año más. De esta manera, logró su segunda San Silvestre consecutiva. En el apartado femenino la gazteiztarra Garazi Korta se proclamó campeona. El primer debarra en cruzar la línea de meta (no premiado entre los tres primeros) fue Igon Mancisidor que finalizó la prueba en cuarto lugar. En el apartado femenino, la primera debarra en cruzar la línea de meta fue Amaia Larrañaga. Por otra parte, el primer clasificado del equipo Deba Xtreme fue Gorka Agirreazaldegi. El buen ambiente reinó durante toda la prueba y los vecinos debarras y de otras localidades que se aproximaron a disfrutar de esta carrera dieron lo mejor de ellos. Al finalizar la entrega de premios, se hizo un reconocimiento a los atletas Iñaki Sagarna y Martín Hernández por los triunfos obtenidos durante el año pasado. Xtreme también quiso premiar el compromiso que adquiere la sociedad de Castilla y León acudiendo todos los años a esta prueba.

La Banda de Música local congregó a centenares de vecinos en la plaza vieja a escuchar el tradicional concierto de Fin de Año. Fernando Urain, a los mandos del grupo, dirigió un total de nueve canciones. Habitualmente el concierto se llevaba a cabo en la iglesia, pero el cambio resulto ser bien visto por los vecinos que se reunieron alrededor de la fuente de la plaza vieja para escuchar el amplio repertorio ofrecido por la banda.

Las canciones interpretadas por los miembros de la banda de música local fueron; 'Hator hator', 'Chit Chat', 'Hallelujah' (de Leonard Cohen), 'Gabon Kalea', 'Danse du Sabre', 'The Ride of the Valkyries', 'Voices of Spring', 'Orpheus in the Underworld' y para finalizar 'La Chasse'.

Urrezko aizkora

El domingo día 8, a partir de las 12.00 horas, el frontón Aldats acogerá una nueva jornada del campeonato Eusko Label de aizkolaris por parejas. En la división de oro, habrá oportunidad de ver a la pareja formada por Aitzol Atutxa y Ugaitz Mugertza II contra Jon Irazu y Patxi Mindegia.

Entre medias, habrá la ocasión de disfrutar de campeonato de harrijasotzailes. Las entradas se podrán adquirir el mismo día, en el frontón, media hora antes.