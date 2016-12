La segunda Gala de la Cultura homenajeó a Anizeto Uranga y a Marisa Martínez

Le segunda edición de la Gala de la Cultura homenajeó las figuras del escultor local Anizeto Uranga y de la directora de teatro y escritora Marisa Martínez. En los prolegómenos el alcalde leyó un texto del escritor Pio Baroja que hace referencia a Mutriku con motivo de cumplirse 60 años desde su fallecimiento. Igualmente se citó que el próximo año se cumplirán 30 años de la fundación de Mutrikuko Musika Eskola, una efeméride que tendrá varios actos relevantes, e igualmente se cumplirán también 25 años de la fundación de la coral Maddalen.

Pero sin duda los protagonistas fueron los dos primeros, a pesar de que Anizeto no pudo acudir por problemas de salud. Anizeto que nació el 3 de marzo de 1933 en Mutriku, la prematura muerte de su madre le llevo a Barcelona donde estudio en la escuela de arte Massana. Posteriormente realizó el servicio militar en Mallorca y aprovechando su tiempo libre se dedicó a ayudar en la reconstrucción de varios retablos, lo que sin duda le llevó a su preferencia por la talla y por el conocimiento de las diferentes maderas. Participó en la creación de Mutrikuko Arte Eskola donde fue profesor, pero sobretodo es un incansable trabajador en aquello que se propone. El escultor Mikel Lertxundi, presente en el acto, citó que su estilo es figurativo expresionista y que sus obras son todo un legado para su pueblo. Fue muy emotivo el posterior video que se emitió con las esculturas realizadas a lo largo de su carrera.

El homenaje a Marisa Martínez y al grupo de teatro Akelarre que ella creó fue diferente, incluidas muchas risas por las manifestaciones de algunos que han pasado por el grupo. Marisa Martínez nació el Pamplona, como podía haber nacido en cualquier otro lugar, su padre litógrafo se dedicada a realizar trabajos in situ y allí acudía junto a su mujer y su hija. Marisa comenzó en el amplio mundo del teatro en Mutriku el año 1985, un año más tarde fundó el grupo Akelarre con su primera obra, 'Algo para contar en Navidades', y a lo largo de estos años ha escrito una treintena de obras. Con sus diferentes subgrupos ha participado en un total de 27 ediciones del Certamen de teatro del Bajo Deba, y no hay Olentzero o Gaba Beltza en la que no participe junto con su amplia prole. Logró el premio Buero Vallejo, premio que se le entregó finalmente en Eibar, y tal y como citó Juan Ortega, director de las Jornadas de Teatro de Eibar, que también acudió al acto, 'Marisa ha logrado trabajar partiendo de un hobby', si bien subrayó su labor tanto pedagógica como psicológica que impregna al grupo en aquello en lo que embarca.